Η Skoda ενισχύει την εμπορική της γκάμα με νέο επιτόκιο 3,9% για Fabia, Kamiq και Elroq, μαζί με εγγύηση Skoda ZEN έως 10 χρόνια.

Η Skoda προχωρά σε νέα εμπορική κίνηση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας προνομιακό επιτόκιο 3,9% για τα Fabia, Kamiq και Elroq, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα τριών κομβικών μοντέλων της γκάμας της.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, ισχύει για τιμολογήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά αυτοκίνητα άμεσα διαθέσιμα από το απόθεμα της μάρκας.

Fabia, Kamiq και Elroq στο επίκεντρο

Η νέα εμπορική πολιτική της Skoda βασίζεται στην ενίσχυση της σχέσης αξίας-τιμής, με πλουσιότερο εξοπλισμό και πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις, όπως η Selection Plus.

Το Fabia παραμένει η πιο προσιτή πρόταση της μάρκας, με compact διαστάσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και πρακτικό χαρακτήρα για καθημερινή μετακίνηση. Από την άλλη, το Kamiq συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές SUV επιλογές της Skoda στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας αυξημένους χώρους, άνεση και τεχνολογία, χωρίς να χάνει την ευχρηστία στην πόλη.

Το ηλεκτρικό Elroq σηματοδοτεί τη νέα ηλεκτρική κατεύθυνση της Skoda, φέρνοντας την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα πιο πρακτικό και προσιτό SUV πακέτο.

Εγγύηση έως 10 χρόνια με το Skoda ZEN

Παράλληλα, η συνολική πρόταση ιδιοκτησίας ενισχύεται μέσω του προγράμματος Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η επέκταση ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και ανανεώνεται με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Skoda.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda επιχειρεί να ενισχύσει όχι μόνο την ευκολία απόκτησης ενός νέου αυτοκινήτου, αλλά και τη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου, δίνοντας έμφαση στη σιγουριά, την πρακτικότητα και το χαμηλότερο κόστος χρήσης.