MotoGP, Καταλονία: «Βροχή» οι ποινές, άλλαξε σημαντικά η κατάταξη
Το δράμα συνεχίζεται στη Βαρκελώνη, καθώς τα αποτελέσματα του Grand Prix Καταλονίας άλλαξαν. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο κέρδισε τον αγώνα, ο οποίος διεκόπη δύο φορές λόγω σφοδρών ατυχημάτων.
Οι αγωνοδίκες έδωσαν ποινή σε 5 αναβάτες συνολικά, με τις ανακατατάξεις να είναι μεγάλες.
Οι αναβάτες που τιμωρήθηκαν
Μετά τον τερματισμό του Grand Prix, η Διεύθυνση Αγώνα επιβεβαίωσε πως οι Τζοάν Μιρ, Ραούλ Φερνάντεθ, Άλεξ Ρινς, Πέκο Μπανάια, Τζακ Μίλερ και Τόπρακ Ρατζκατλιόγκλου ήταν υπό έρευνα από τους αγωνοδίκες. Ο λόγος ήταν χαμηλές πιέσεις στο εμπρός ελαστικό τους.
Η ποινή που προβλέπεται για τους αγώνες εάν μια μοτοσικλέτα παραβεί τον κανονισμό για τις πιέσεις ελαστικών, τότε ο αναβάτης της θα δεχθεί ποινή 16 δευτερολέπτων.
Ο πρώτος που ανακοινώθηκε ότι δέχθηκε ποινή ήταν ο Τζοάν Μιρ. Ο Ισπανός της Honda έκανε τον καλύτερο φετινό του αγώνα και τερμάτισε 2ος. Όμως με την ποινή που δέχθηκε κατρακύλησε στη 13 θέση.
Την ίδια ποινή δέχθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, o Άλεξ Ρινς της Yamaha και οι δύο αναβάτες της Pramac Racing Yamaha, καθώς οι μοτοσικλέτες τους βρέθηκαν εκτός κανονισμών. Αντίθετα, ο Πέκο Μπανάια γλίτωσε την ποινή και ως αποτέλεσμα προβιβάστηκε στην 3η θέση.
🚨 @JoanMirOfficial has received a 16-second penalty due to low tyre pressure, promoting @PeccoBagnaia to 3rd place#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/i2qK7E5VW2— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 17, 2026
Τα τελικά αποτελέσματα
Η τελική κατάταξη του αγώνα στη Βαρκελώνη άλλαξε σημαντικά, με τον Φερμίν Αλντεγκέρ να ανεβαίνει 2ος, ενώ ο Πέκο Μπανάια πήρε το πρώτο του φετινό βάθρο. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μάρκο Μπετζέκι πήρε την 4η θέση και σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό είναι πλέον 5ος.
Ο Τζοάν Μιρ έφυγε εν τέλει με άδεια χέρια από τη Βαρκελώνη με τη 13η θέση, ενώ τη βαθμολογούμενη 15άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Ρινς και Τζακ Μίλερ.