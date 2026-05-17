Συνολικά πέντε αναβάτες τιμωρήθηκαν με σημαντικές ποινές μετά τον αγώνα του MotoGP στην Καταλονία, με το βάθρο να αλλάζει σημαντικά.

Το δράμα συνεχίζεται στη Βαρκελώνη, καθώς τα αποτελέσματα του Grand Prix Καταλονίας άλλαξαν. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο κέρδισε τον αγώνα, ο οποίος διεκόπη δύο φορές λόγω σφοδρών ατυχημάτων.

Οι αγωνοδίκες έδωσαν ποινή σε 5 αναβάτες συνολικά, με τις ανακατατάξεις να είναι μεγάλες.

Οι αναβάτες που τιμωρήθηκαν

Μετά τον τερματισμό του Grand Prix, η Διεύθυνση Αγώνα επιβεβαίωσε πως οι Τζοάν Μιρ, Ραούλ Φερνάντεθ, Άλεξ Ρινς, Πέκο Μπανάια, Τζακ Μίλερ και Τόπρακ Ρατζκατλιόγκλου ήταν υπό έρευνα από τους αγωνοδίκες. Ο λόγος ήταν χαμηλές πιέσεις στο εμπρός ελαστικό τους.

Η ποινή που προβλέπεται για τους αγώνες εάν μια μοτοσικλέτα παραβεί τον κανονισμό για τις πιέσεις ελαστικών, τότε ο αναβάτης της θα δεχθεί ποινή 16 δευτερολέπτων.

Ο πρώτος που ανακοινώθηκε ότι δέχθηκε ποινή ήταν ο Τζοάν Μιρ. Ο Ισπανός της Honda έκανε τον καλύτερο φετινό του αγώνα και τερμάτισε 2ος. Όμως με την ποινή που δέχθηκε κατρακύλησε στη 13 θέση.

Την ίδια ποινή δέχθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, o Άλεξ Ρινς της Yamaha και οι δύο αναβάτες της Pramac Racing Yamaha, καθώς οι μοτοσικλέτες τους βρέθηκαν εκτός κανονισμών. Αντίθετα, ο Πέκο Μπανάια γλίτωσε την ποινή και ως αποτέλεσμα προβιβάστηκε στην 3η θέση.

Τα τελικά αποτελέσματα

Η τελική κατάταξη του αγώνα στη Βαρκελώνη άλλαξε σημαντικά, με τον Φερμίν Αλντεγκέρ να ανεβαίνει 2ος, ενώ ο Πέκο Μπανάια πήρε το πρώτο του φετινό βάθρο. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μάρκο Μπετζέκι πήρε την 4η θέση και σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό είναι πλέον 5ος.

Ο Τζοάν Μιρ έφυγε εν τέλει με άδεια χέρια από τη Βαρκελώνη με τη 13η θέση, ενώ τη βαθμολογούμενη 15άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Ρινς και Τζακ Μίλερ.