Leapmotor B05: Το νέο ηλεκτρικό hatchback έφτασε στην Ελλάδα

Το ολοκαίνουργιο μοντέλο της Leapmotor ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας με ισχύ 218 ίππων, αυτονομία έως 482 χιλιόμετρα, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή από 22.790 ευρώ.

Η Leapmotor επεκτείνει την γκάμα της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα του B05, ενός αμιγώς ηλεκτρικού C-Hatchback με κουπέ σχεδιαστικές αναφορές και πόρτες χωρίς πλαίσιο. Το νέο μοντέλο, με το οποίο είχαμε την πρώτη οδηγική επαφή πρόσφατα στη Φρανκφούρτη, τοποθετείται στην κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων, έχοντας μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα, ύψος 1,52 μέτρα και μεταξόνιο 2,74 μέτρων.

Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας διαμορφώνεται στο 0,26, ενώ στο εσωτερικό δεσπόζουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση με Android Auto και Apple CarPlay. Παράλληλα, το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με 21 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Στον τομέα των μηχανικών μερών, το Leapmotor B05 εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 ίππων και 240 Nm ροπής, ο οποίος μεταδίδει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Η κατανομή βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες είναι 50:50, ενώ η πίσω ανάρτηση αποτελείται από διάταξη πολλαπλών συνδέσμων. Για τη διαδικασία της επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα, το μοντέλο απαιτεί 6,7 δευτερόλεπτα με τη συνδρομή συστήματος Launch Control.

Το μοντέλο προσφέρεται με δύο επιλογές χωρητικότητας μπαταρίας: Η εισαγωγική έκδοση διαθέτει μπαταρία 56,2 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 401 χιλιόμετρα, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh ανεβάζει την αυτονομία έως τα 482 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), η ισχύς φόρτισης φτάνει έως τα 174 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε 17 λεπτά, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) είναι 11 kW.

Εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές στην Ελλάδα

Το Leapmotor B05 διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Life και Design. Η βασική έκδοση Life περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, αυτόματους προβολείς LED, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας και θέση επαγωγικής φόρτισης smartphone. Η πλουσιότερη έκδοση Design προσθέτει γυάλινη πανοραμική οροφή, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα 12 ηχείων και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, η τιμή της έκδοσης Life με τη μικρή μπαταρία διαμορφώνεται στις 22.790 ευρώ. Η ίδια έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh κοστίζει 24.290 ευρώ, ενώ η έκδοση Design, που συνδυάζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία, τιμολογείται στις 25.790 ευρώ. Το μοντέλο καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και 8ετή εγγύηση (ή 160.000 χλμ.) για τη μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ η υποστήριξη στην Ελλάδα γίνεται από την Italian Motion. Οι παραγγελίες είναι ήδη ενεργές, ενώ από τον Σεπτέμβριο το αυτοκίνητο θα είναι διαθέσιμο για δοκιμαστική οδήγηση στο δίκτυο της εταιρείας.