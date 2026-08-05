Ο πρώην οδηγός του IndyCar, Τζέιμς Χίντσκλιφ, προβλέπει μια μεγάλη έκπληξη, ίσως ακόμα και ένα βάθρο, από την ομάδα της Φαέντσα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η Racing Bulls πραγματοποιεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρώτο μισό στη φετινή σεζόν της Formula 1, ηγούμενη της μάχης του midfield. Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, διατηρώντας προβάδισμα 5 βαθμών από την Alpine.

Παρότι η Alpine είναι η μόνη ομάδα εκτός της πρώτης τετράδας που κατάφερε να ανέβει στο βάθρο φέτος -με την 3η θέση του Πιέρ Γκασλί στο Γκραν Πρι του Μονακό-, ο Τζέιμς Χίντσκλιφ θεωρεί πως η Racing Bulls θα έχει σύντομα τη δική της ευκαιρία.

Η τολμηρή πρόβλεψη για το δεύτερο μισό

Ο πρώην οδηγός του IndyCar και νυν αναλυτής του F1TV, όταν κλήθηκε να δώσει μια τολμηρή πρόβλεψη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, στάθηκε στην ομάδα της Racing Bulls. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εξέλιξη της ομάδας αλλά και η απόδοση των οδηγών της, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ο Τζέιμς Χίντσκλιφ δήλωσε συγκεκριμένα: «Ένα βάθρο για τη Racing Bulls. Όπως ακριβώς το πέτυχε ο Χατζάρ την περασμένη σεζόν για την ομάδα της Φαέντσα, νιώθω ότι υπάρχει η πιθανότητα για κάτι αντίστοιχο και φέτος, με βάση το πόσο καλά έχει εξελιχθεί η ομάδα και πόσο δυνατοί είναι και οι δύο οδηγοί αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να πω ποιος από τους δύο είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος, απλώς και μόνο επειδή δεν το γνωρίζω. Και οι δύο αποδίδουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα σαββατοκύριακα, και αν τα πράγματα εξελιχθούν ευνοϊκά -ίσως στον πρώτο βρόχινο αγώνα της χρονιάς- δεν θα με εκπλήξει αν ο Λόσον ή ο Λίντμπλαντ βρεθούν εκεί για να το εκμεταλλευτούν».

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