Ο αναβάτης της VR46 Ducati πανηγύρισε τη νίκη στο GP Καταλονίας, σε ένα Grand Prix που σημαδεύτηκε από σοβαρά ατυχήματα, κόκκινες σημαίες και την επεισοδιακή εγκατάλειψη του Χόρχε Μαρτίν.

Το Grand Prix της Καταλονίας του 2026 για το MotoGP θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο χαοτικούς και επεισοδιακούς αγώνες των τελευταίων ετών. Χρειάστηκαν δύο διακοπές με κόκκινη σημαία και τρεις εκκινήσεις για να ολοκληρωθεί τελικά η αγωνιστική διαδικασία, η οποία περιορίστηκε στους 12 γύρους. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι (VR46), σημειώνοντας την πρώτη του νίκη σε Grand Prix από το 2023, η οποία ήταν παράλληλα και η πρώτη της ομάδας του από εκείνη τη σεζόν.

Η πρώτη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε λόγω ενός τρομακτικού ατυχήματος στην προσέγγιση για τη στροφή 10. Η KTM του πρωτοπόρου Πέδρο Ακόστα παρουσίασε ξαφνικό τεχνικό πρόβλημα και έσβησε στην πίσω ευθεία, με αποτέλεσμα ο Άλεξ Μάρκεθ που ακολουθούσε με μεγάλη ταχύτητα να πέσει πάνω του από πίσω. Η μοτοσυκλέτα του Μάρκεθ διαλύθηκε στην αμμοπαγίδα, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας ευτυχώς τις αισθήσεις του. Από τα συντρίμμια επηρεάστηκαν οι Ραούλ Φερνάντεθ και Ζοάν Ζαρκό, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο έπεσε επίσης όταν αποκολλήθηκε ο τροχός της μοτοσυκλέτας του Μάρκεθ. Τόσο ο Ακόστα όσο και ο Ντι Τζιαναντόνιο κατάφεραν να επιστρέψουν στα πιτ με τις πληγωμένες μοτοσυκλέτες τους και πήραν δικαίωμα συμμετοχής στην επανεκκίνηση.

Το χάος της δεύτερης εκκίνησης

Η πρώτη επανεκκίνηση του αγώνα δεν κράτησε για πολύ, καθώς οι αγωνιστικές δραστηριότητες διακόπηκαν σχεδόν αμέσως για δεύτερη φορά. Ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος είχε ήδη δεχτεί χτύπημα από συντρίμμια στο πρώτο συμβάν και προσπαθούσε να ανακουφίσει το πόδι του με πάγο κατά τη διάρκεια της διακοπής, έκανε λάθος στο φρενάρισμα για την πρώτη στροφή και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος της Honda του Λούκα Μαρίνι.

Η σύγκρουση αυτή παρέσυρε και τους δύο αναβάτες, αλλά το πιο σοβαρό κομμάτι ήταν ότι ο Ζαρκό εκσφενδονίστηκε πάνω στη Ducati του Πέκο Μπανιάια. Ο Γάλλος αναβάτης παγιδεύτηκε στην κόκκινη μοτοσυκλέτα και σύρθηκε μαζί της στην αμμοπαγίδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια νέα, μακρά διακοπή προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ζαρκό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ιατρικό κέντρο της πίστας, αφήνοντας πίσω του ένα ακόμη σκηνικό έντασης.

Η οργή του Χόρχε Μαρτίν

Όταν ο αγώνας ξεκίνησε για τρίτη φορά, ο Πέδρο Ακόστα διατήρησε την πρωτοπορία, δεχόμενος όμως έντονη πίεση από τις Aprilia των Χόρχε Μαρτίν και Ραούλ Φερνάντεθ. Η μάχη αυτή κατέληξε σε καταστροφή για την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia, όταν ο Φερνάντεθ, ο οποίος αγωνίζεται με τη δορυφορική ομάδα Trackhouse, επιχείρησε μια ριψοκίνδυνη κίνηση στη στροφή 4, παρασύροντας τον Μαρτίν εκτός πίστας. Και οι δύο αναβάτες κατέληξαν στην αμμοπαγίδα, μένοντας εκτός διεκδίκησης και προκαλώντας την οργή των ανθρώπων της εργοστασιακής ομάδας.

Ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος βρισκόταν σε ιδανική τροχιά για να αναλάβει την πρωτοπορία του πρωταθλήματος καθώς ο Μάρκο Μπεζέκι αντιμετώπιζε προβλήματα ρυθμού, έχασε μια τεράστια ευκαιρία και πλέον βρίσκεται 13 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Η απογοήτευση και ο θυμός του Ισπανού ήταν έκδηλα, καθώς κατά την επιστροφή του στο γκαράζ εθεάθη να σπρώχνει εκνευρισμένος τον διευθυντή της ομάδας, Πάολο Μπονόρα, ενδεικτικό της τεράστιας πίεσης και της χαμένης ευκαιρίας για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η τελική μάχη για τη νίκη και οι εκκρεμείς ποινές

Μετά την εγκατάλειψη των δύο Aprilia, ο Ζοάν Μιρ με τη Honda έγινε ο βασικός διεκδικητής απέναντι στον Ακόστα, ο οποίος έδειχνε να μην έχει τον απαραίτητο ρυθμό για να απομακρυνθεί. Ωστόσο, ο Μιρ δυσκολευόταν να προσπεράσει λόγω της χαμηλής τελικής ταχύτητας της Honda στην ευθεία. Την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος πέρασε πρώτα τον Μιρ και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Ακόστα στη φουρκέτα της στροφής 10, τρεις γύρους πριν το τέλος, παίρνοντας την πρωτοπορία και ανοίγοντας αμέσως διαφορά για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Στον τελευταίο γύρο, οι Μιρ και Φερμίν Αλντεγκέρ προσπέρασαν επίσης τον Ακόστα, ο οποίος τελικά είχε πτώση στην τελευταία στροφή μετά από επαφή με τον Άι Ογκούρα. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει προσωρινό, καθώς ο Ογκούρα δέχτηκε ποινή τριών δευτερολέπτων, ενώ οι Μιρ και Πέκο Μπανιάια (που τερμάτισε τέταρτος) βρίσκονται υπό εξέταση για παράβαση της πίεσης των ελαστικών. Αν επιβληθούν ποινές, η κατάταξη θα αλλάξει ριζικά, με τον Μπεζέκι να διεκδικεί το βάθρο, τον Φάμπιο Κουαρταραρό την τέταρτη θέση και τον Μαρίνι την πέμπτη.

Το MotoGP παραμένει στην Ευρώπη και ο επόμενος αγώνας θα γίνει στο θρυλικό Μουτζέλο σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 13-31 Μαΐου.

Αποτελέσματα