Το Grand Prix στην πίστα της Μπουριράμ θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της νέας εποχής των τεχνικών κανονισμών του MotoGP το 3ήμερο 5-7 Μαρτίου 2027.

Το MotoGP ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια ιστορική νέα εποχή και η αυλαία της θα ανοίξει επίσημα στην Ασία. Όπως ανακοινώθηκε, το Πρωτάθλημα του 2027 -η 79η σεζόν στην ιστορία του θεσμού- θα ξεκινήσει από την πίστα της Μπουριράμ στην Ταϊλάνδη, το τριήμερο 5-7 Μαρτίου 2027.

Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, μετά τις επιτυχημένες πρεμιέρες του 2025 και του 2026. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της περιοχής για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η μεγάλη πρεμιέρα των νέων τεχνικών κανονισμών

Ο αγώνας του 2027 στην Ταϊλάνδη δεν θα είναι απλώς ένας ακόμα πρώτος αγώνας της χρονιάς, αλλά η επίσημη πρώτη εμφάνιση των νέων μοτοσικλετών. Το 2027 σηματοδοτεί την έναρξη του νέου τεχνικού κύκλου κανονισμών (2027-2031), φέρνοντας ριζικές αλλαγές στο πρωτάθλημα και προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τις νέες κατασκευές σε συνθήκες αγώνα.

The first date of the new #MotoGP era is confirmed 🤩



Round 1 of #MotoGP2027 will be the #ThaiGP 🇹🇭⌛ pic.twitter.com/GaGZNQQCBB July 31, 2026

Η πίστα Chang International Circuit στο Μπουριράμ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του καλεντάρι, με το κοινό της χώρας να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Στη φετινή πρεμιέρα του 2026, ο Μάρκο Μπετζέκι σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη για την Απρίλια μπροστά σε ρεκόρ 228.228 θεατών, αποδεικνύοντας τη δυναμική της διοργάνωσης.

Οι αλλαγές που φέρνει το 2027

Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν στη μείωση των ταχυτήτων, την αύξηση των προσπερασμάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας:

Μείωση κυβισμού: Οι κινητήρες μικραίνουν από τα 1.000cc στα 850cc (με μείωση της διαμέτρου των κυλίνδρων από τα 81mm στα 75mm).

Πλήρης απαγόρευση ride-height & holeshot devices: Καταργούνται οριστικά όλα τα συστήματα αυξομείωσης του ύψους της μοτοσικλέτας, τόσο για την εκκίνηση όσο και κατά τη διάρκεια του γύρου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δεξιοτεχνία του αναβάτη.

Περιορισμός αεροδυναμικής: Τα αεροδυναμικά βοηθήματα στενεύουν και περιορίζονται σημαντικά για να μειωθεί ο «ακάθαρτος» αέρας και να διευκολυνθούν οι μάχες σώμα με σώμα.

100% βιώσιμα καύσιμα: Το πρωτάθλημα μεταβαίνει σε 100% συνθετικά/βιώσιμα καύσιμα, με ταυτόχρονη μείωση της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ στα 20 λίτρα (και 11 λίτρα για το Sprint).

Μείωση βάρους: Το ελάχιστο βάρος της μοτοσικλέτας μειώνεται από τα 157 στα 153 κιλά.

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Ο διευθύνων σύμβουλος του MotoGP Group, Καρμέλο Εθπελέτα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, τονίζοντας τη σημασία της αγοράς της Ταϊλάνδης για το σπορ: «Το να φιλοξενούμε την πρεμιέρα του MotoGP για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ταϊλάνδη αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε χτίσει και του απίστευτου πάθους των φιλάθλων. Η Μπουριράμ προσφέρει σταθερά έναν από τους καλύτερους αγώνες στο ημερολόγιό μας, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσουμε τη νέα τεχνική εποχή του MotoGP», δήλωσε.