Ο Μάβερικ Βινιάλες της KTM Tech3 τίθεται εκτός μάχης για το Βρετανικό Grand Prix λόγω νέου ευρήματος στον τραυματισμένο του ώμο.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών, καθώς η KTM ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μάβερικ Βινιάλες δεν θα αγωνιστεί στο ερχόμενο Grand Prix Βρετανίας (7-9 Αυγούστου) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Τη θέση του στη σέλα της RC16 για την ομάδα της Tech3 θα πάρει ο δοκιμαστής της αυστριακής εταιρείας, Πολ Εσπαργκαρό.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ιατρικές διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος και επίσκεψη του Βινιάλες στο Red Bull Athlete Performance Centre. Αν και η ανακοίνωση αφορά ρητά μόνο τον αγώνα στο Σίλβερστον, το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του 31χρονου Ισπανού παραμένει αβέβαιο.

📢 Breaking News



Pol Espargaró returns to Tech3 for this weekend's #BritishGP at Silverstone, stepping in for Maverick Viñales as he continues to manage his recovery following corrective shoulder surgery earlier this year.



We are wishing Maverick a very speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/gRmro1XD3Q — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 4, 2026

Το πρόβλημα στον ώμο

Ο Βινιάλες συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις συνέπειες του τραυματισμού στον ώμο που υπέστη στο Σάχσενρινγκ τον Ιούλιο του 2025, ενώ η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο δεν έλυσε πλήρως το πρόβλημα. Νέες ιατρικές εξετάσεις την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψαν μια μικρή ρήξη στον υπακάνθιο μυ, η οποία εξηγεί την αδυναμία επαναφοράς της δύναμης στην εξωτερική περιστροφή του αριστερού του χεριού.

Ο ίδιος ο Ισπανός αναβάτης δήλωσε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος ψάχναμε τον λόγο που δεν ανακτούσα τη δύναμη στην εξωτερική περιστροφή του αριστερού μου χεριού, παρότι η εσωτερική περιστροφή είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Οι επιπλέον ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι, αν και ο υπεράκανθιος μυς έχει επουλωθεί πλήρως, αλλά έχω επίσης μια μικρή ρήξη στον υπακάνθιο, την οποία αντιληφθήκαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Εργαζόμαστε πλέον πάνω στο καλύτερο πλάνο αποκατάστασης. Δεν είναι τα καλύτερα νέα, καθώς ξεκινά το δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, αλλά θα δώσω τα πάντα για την ανάρρωση».

They said “no” a little too quick for that social media question 😂 pic.twitter.com/aakMLusykk July 27, 2026

Το αβέβαιο μέλλον και η επιστροφή του Εσπαργκαρό

Η φετινή χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος δεν έχει τερματίσει σε υψηλότερη θέση από την 11η, με τους σωματικούς περιορισμούς να επηρεάζουν καταλυτικά την απόδοσή του. Παράλληλα, οι δημόσιες επικρίσεις του προς τη διοίκηση της KTM για τη διαχείριση του συμβολαίου του έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις σχέσεις των δύο πλευρών, καθιστώντας τις πιθανότητες παραμονής του στο grid του 2027 ελάχιστες.

Από την πλευρά του, ο Πολ Εσπαργκαρό ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή σε Γκραν Πρι για το 2026, έχοντας αντικαταστήσει τον Βινιάλες και σε ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν.

