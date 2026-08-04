MotoGP: Ο Πολ Εσπαργκαρό θα αντικαταστήσει τον Βινιάλες στο Σίλβερστον

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Ο Πολ Εσπαργκαρό θα αντικαταστήσει τον Βινιάλες στο Σίλβερστον
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Ο Μάβερικ Βινιάλες της KTM Tech3 τίθεται εκτός μάχης για το Βρετανικό Grand Prix λόγω νέου ευρήματος στον τραυματισμένο του ώμο.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών, καθώς η KTM ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μάβερικ Βινιάλες δεν θα αγωνιστεί στο ερχόμενο Grand Prix Βρετανίας (7-9 Αυγούστου) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Τη θέση του στη σέλα της RC16 για την ομάδα της Tech3 θα πάρει ο δοκιμαστής της αυστριακής εταιρείας, Πολ Εσπαργκαρό.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ιατρικές διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος και επίσκεψη του Βινιάλες στο Red Bull Athlete Performance Centre. Αν και η ανακοίνωση αφορά ρητά μόνο τον αγώνα στο Σίλβερστον, το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του 31χρονου Ισπανού παραμένει αβέβαιο.

Το πρόβλημα στον ώμο

Ο Βινιάλες συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις συνέπειες του τραυματισμού στον ώμο που υπέστη στο Σάχσενρινγκ τον Ιούλιο του 2025, ενώ η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο δεν έλυσε πλήρως το πρόβλημα. Νέες ιατρικές εξετάσεις την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψαν μια μικρή ρήξη στον υπακάνθιο μυ, η οποία εξηγεί την αδυναμία επαναφοράς της δύναμης στην εξωτερική περιστροφή του αριστερού του χεριού.

 

Ο ίδιος ο Ισπανός αναβάτης δήλωσε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος ψάχναμε τον λόγο που δεν ανακτούσα τη δύναμη στην εξωτερική περιστροφή του αριστερού μου χεριού, παρότι η εσωτερική περιστροφή είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Οι επιπλέον ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι, αν και ο υπεράκανθιος μυς έχει επουλωθεί πλήρως, αλλά έχω επίσης μια μικρή ρήξη στον υπακάνθιο, την οποία αντιληφθήκαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Εργαζόμαστε πλέον πάνω στο καλύτερο πλάνο αποκατάστασης. Δεν είναι τα καλύτερα νέα, καθώς ξεκινά το δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, αλλά θα δώσω τα πάντα για την ανάρρωση».

Το αβέβαιο μέλλον και η επιστροφή του Εσπαργκαρό

Η φετινή χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος δεν έχει τερματίσει σε υψηλότερη θέση από την 11η, με τους σωματικούς περιορισμούς να επηρεάζουν καταλυτικά την απόδοσή του. Παράλληλα, οι δημόσιες επικρίσεις του προς τη διοίκηση της KTM για τη διαχείριση του συμβολαίου του έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις σχέσεις των δύο πλευρών, καθιστώντας τις πιθανότητες παραμονής του στο grid του 2027 ελάχιστες.

Από την πλευρά του, ο Πολ Εσπαργκαρό ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή σε Γκραν Πρι για το 2026, έχοντας αντικαταστήσει τον Βινιάλες και σε ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν.

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@Photo credits: Red Bull Content Pool

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