Gmotion 122: Διακόσιες σελίδες συναρπαστικής αυτοκίνησης

Το νέο τεύχος 122 του gmotion διαβάζεται εντελώς δωρεάν και με την ύλη του θα σας κρατήσει συντροφιά όλο τον Αύγουστο.

Η καλύτερη συντροφιά πραγματικής αυτοκινητικής αναψυχής, το gmotion, είναι για 122η φορά διαθέσιμο για ανάγνωση δωρεάν, σε όλες τις οθόνες -κινητών, tablet και υπολογιστών. Με ύλη 200 σελίδων, ανοίγει διάπλατα έναν ορίζοντα τεχνολογικής εξέλιξης μπροστά στα μάτια σας, για να μην χάσετε καμία εξέλιξη από τον κόσμο του αυτοκινήτου, της μοτοσικλέτας και των motorsport, ακόμα και το «μήνα χωρίς ειδήσεις».

Full της ηλεκτροκίνησης

Σε επίπεδο παρουσίασης νέων μοντέλων αυτοκινήτων, η ηλεκτροκίνηση ολοένα και γιγαντώνεται. Το τεύχος 122, αποδεικνύει περίτρανα αυτό το γεγονός, καθώς το 80% των αυτοκινήτων που παρουσιάστηκαν και δοκιμάσαμε, είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικά, η υβριδικά.

Πάμε λοιπόν, αφού διαβάσουμε τις πρώτες σελίδες του editorial και των νέων, στη σελίδα 14 και το καρτουνίστικο Renault Twingo E-Tech Electric. Το πιο παιχνιδιάρικο και προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ελληνικής αγοράς, ακολουθείται από το BYD Atto 2 DM-i ένα πολύ προσιτό plug-in hybrid SUV στην κατηγορία B, το οποίο μας έκανε εξαιρετική εντύπωση.

Στην ίδια κατηγορία, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV, το Kia EV-2 ήρθε για να βρει τη θέση του στην ελληνική αγορά με πολλά και σημαντικά προσόντα, όπως άλλωστε και η αναβίωση του Renault 4, ως αμιγώς ηλεκτρικού.

Στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων έκανε το ντεμπούτο της η Kia, με το αμιγώς ηλεκτρικό PV5 Cargo, ένα ιδιαίτερα προηγμένο, τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά, panel van. Ενώ στην κατηγορία των micro cars, μια νέα μάρκα έκανε το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, η LinkTour, με το ρηξικέλευθο Alumi, το οποίο διαθέτει πλαίσιο εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

Γκάζι δίνω, δρόμο αφήνω

Δοκιμές ουκ ολίγες και αυτό το μήνα, με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν και πάλι τα αμιγώς ηλεκτρικά. Όπως η κορυφαία από κάθε άποψη BMW iX3 50 xDrive, η οποία εντυπωσιάζει αισθητικά, ποιοτικά και τεχνολογικά. Ομοίως αμιγώς ηλεκτρικό, το συμπαγές πεντάθυρο μοντέλο Nissan Micra, ήρθε για να μας -και σας- φτιάξει τη μέρα, όχι μόνο με την αισθητική του.

Το Ford Kuga FHEV, η full hybrid εκδοχή του δημοφιλούς SUV, προσφέρει τα πάντα - όλα σε πολύ προσιτό κόστος και με ελάχιστη κατανάλωση, ενώ η Mercedes – Benz CLA 200 ακολουθεί ένα πιο συμβατικό, αλλά πάντα premium δρόμο, για να προσεγγίσει το κοινό.

Οι επόμενες δύο δοκιμές, αυτή με τη μεγάλη διάρκεια του BYD Seal U DM-i και η συγκριτική των Geely EX5 και Leapmotor B10, αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές όχι μόνο ήρθαν, όχι μόνο μένουν, αλλά μεγαλουργούν κιόλας τόσο τεχνολογικά, όσο και εμπορικά.

Στο κόσμο της απόλυτης ταχύτητας

Η τράπουλα της F1 ανακατεύτηκε πολύ φέτος, με την Mercedes όμως να έχει του περισσότερους άσσους στα χαρτιά της. Στο GP Μονακό κυριάρχησε, στο GP Βαρκελώνης άνοιξε ένα παράθυρο για τη Ferrari, στο GP Αυστρίας Mercedes και πάλι, στο GP Μ. Βρετανίας δεύτερο παράθυρο Ferrari, ενώ στο GP Βελγίου επανήλθε η Mercedes. Στο GP Ουγγαρίας τέλος, έκανε ένα πέρασμα από την πρώτη θέση και η McLaren.

To ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που κυριάρχησε στα αγωνιστικά δρώμενα του Ιουνίου απέδειξε για μια ακόμα φορά τη σκληρή του φύση με σασπένς στην εκπνοή του και νικήτρια την Toyota και τον Οζιέ, ενώ το Ράλλυ Εσθονίας που ακολούθησε ήταν επίσης υπόθεση Toyota, με Παγιάρι όμως οδηγό.

Βγάζουμε από τέσσερα, δύο

Λατρεύουμε τη μοτοσικλέτα εδώ στο gmotion και σύντομα θα της δώσουμε πολύ περισσότερο «χώρο» και στο περιοδικό. Υπόσχεση. Σε αυτό το τεύχος δεν είναι λίγα τα νέα, φυσικά, αλλά και οι δοκιμές με το απερχόμενο KTM 790 Duke να αποδεικνύει τον εξαιρετικά ισορροπημένο του χαρακτήρα και το Honda CB 750 Hornet να αποδεικνύει γιατί η ιαπωνική μάρκα είναι διαχρονικό νούμερο ένα στην παγκόσμια αγορά.

Στο αγωνιστικό πεδίο έχουμε απόλυτη ευρωπαϊκή επικράτηση, με Aprilia και Ducati να κονταροχτυπιούνται και την KTM να περιμένει στη γωνία. Στο GP Ιταλίας θριάμβευσε η Aprilia, στα GP Ουγγαρίας και Τσεχίας η Ducati, στο GP Ολλανδίας επανήλθαν οι Aprilia στην κορυφή, ενώ στο GP Γερμανίας η Ducati ανέκαμψε δια χειρών M. Μάρκεθ.

Πάμε παντού, επιστρέφουμε πάντα

Εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε πλούσια ύλη και τον Αύγουστο για να μην μείνετε χωρίς ενημέρωση τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Εσείς συνεχίστε να απολαμβάνετε τη ραστώνη του μαγευτικού καλοκαιριού στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο, οδηγώντας έξυπνα, απολαυστικά και πάντα με τη μέγιστη ασφάλεια. Σε αυτούς που σας κάνουν δύσκολη τη ζωή στο δρόμο «απαντήστε» με ιπποτική ευγένεια και στωικότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καλή και καλός οδηγός είναι αυτή και αυτός που πάντα επιστρέφουν.



