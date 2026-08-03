Η KTM εξετάζει την απομάκρυνση του Ισπανού από τη δορυφορική της ομάδα ακόμα και πριν από το GP Μ. Βρετανίας, με τον Πολ Εσπαργκαρό να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του.

Σεισμό στο paddock του MotoGP προκαλούν οι πληροφορίες που θέλουν την KTM να σχεδιάζει την άμεση απομάκρυνση του Μάβερικ Βινιάλες από τη δορυφορική ομάδα της Tech3. Η αυστριακή εταιρεία μελετά τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για να λύσει τη συνεργασία της με τον Ισπανό αναβάτη, ακόμα και πριν από το ερχόμενο GP της M. Βρετανίας στο Σίλβερστον (7-9 Aυγούστου), έχοντας σε ετοιμότητα τον Πολ Εσπαργκαρό ως αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η απόφαση της KTM αποτελεί αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, ξεκινώντας από τον τραυματισμό στον ώμο που ταλαιπωρεί τον Βινιάλες από την πτώση του στο Σάχσενρινγκ τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω των έντονων τριβών ανάμεσα στον αναβάτη και το νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Tech3, Γκούντερ Στάινερ.

Το παρασκήνιο του συμβολαίου

Αν και ο Βινιάλες είχε υπογράψει συμβόλαιο απευθείας με την KTM για το 2025 και το 2026 με την υπόσχεση προαγωγής στην εργοστασιακή ομάδα, η κατάσταση ξέφυγε όταν η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τους Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ισπανός πρωταθλητής ξέσπασε στο Γκραν Πρι της Τσεχίας δηλώνοντας πως αν δεν συνεχίσει στο MotoGP ο μόνος υπαίτιος είναι η KTM, ενώ αποκάλυψε πως η εταιρεία του έστειλε συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε, για να του ανακοινώσουν δύο εβδομάδες αργότερα πως δεν ίσχυε.

Από την πλευρά του, ο Γκούντερ Στάινερ κατέστησε σαφές πως η ομάδα δεν επιθυμεί «βαρίδια» του παρελθόντος, μια στάση που επηρεάζει παράλληλα και το μέλλον του Μπραντ Μπίντερ. Την ίδια ώρα, ο αγωνιστικός διευθυντής της KTM, Πιτ Μπάιρερ, διατηρεί χαμηλό προφίλ, με τις ανακοινώσεις για to οδηγικό δίδυμο της Tech3 του 2027 -το οποίο αναμένεται να είναι οι Λούκα Μαρίνι και Σένα Άγκιους- να τοποθετούνται μέσα στο καλοκαιρινό διάλειμμα. Στόχος της KTM είναι να κλείσει το μέτωπο με τον Βινιάλες άμεσα, αποφεύγοντας έναν πόλεμο δηλώσεων στους 11 αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση της χρονιάς.

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