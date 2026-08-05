Ο Ισπανός αναβάτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την αμερικανική ομάδα, διασφαλίζοντας τη θέση του στο MotoGP για τη νέα εποχή των 850 κ.εκ.

Η Trackhouse Racing ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ραούλ Φερνάντεθ για τις σεζόν 2027 και 2028 του MotoGP. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν σχεδόν έξι μήνες. Το κύριο σημείο τριβής αφορούσε τη διάρκεια του συμβολαίου, καθώς ο Ισπανός αναβάτης ζητούσε σταθερά διετή δέσμευση, ενώ η ομάδα προτιμούσε μια πιο ευέλικτη λύση. Τελικλα όμως επιτεύχθηκε η συμφωνία, μετά και τις πρόσφατες πολύ καλές εμφανίσεις του Φερνάντεθ.

🔵 @25RaulFernandez stays at The House



The story continues for two more years 🤝#MotoGP pic.twitter.com/76mZd1WgEE August 5, 2026

«Δεσμευμένος στην αποστολή μας»

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζάστιν Μαρκς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του Ισπανού, τονίζοντας την εξέλιξη που έχει σημειώσει τόσο στην οδήγηση όσο και στην προετοιμασία του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρκς: «Είμαστε κατενθουσιασμένοι που ο Ραούλ Φερνάντεθ θα παραμείνει μαζί μας για τις επόμενες δύο σεζόν. Από την αρχή της πορείας της ομάδας, έχει αφοσιωθεί πλήρως στους στόχους μας. Έχει ωριμάσει ως αναβάτης και πιστεύουμε ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια».

Raul signs through 2028 to continue being part of the Trackhouse MotoGP story. #Trackhouse #RaulFernandez #MotoGP pic.twitter.com/jx151buqoE — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) August 5, 2026

Η πορεία του στο Ραούλ Φερνάντεθ στο MotoGP

Ο Ραούλ Φερνάντεθ ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία το 2022 με την Tech3 KTM, μετά από μια εντυπωσιακή χρονιά στο Moto2 όπου πέτυχε 8 νίκες, χάνοντας τον τίτλο για μόλις 4 βαθμούς από τον Ρέμι Γκάρντνερ. Στη συνέχεια μεταπήδησε στη δορυφορική ομάδα της Aprilia (RNF), η οποία ακολούθως πέρασε στην ιδιοκτησία της Trackhouse. Πέρυσι ο Μαδριλένος σημείωσε την πρώτη του νίκη στο MotoGP επικρατώντας στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας, ενώ έκλεισε τη χρονιά με βάθρο στη Βαλένθια. Φέτος μετρά ήδη τρία βάθρα σε Ταϊλάνδη, Άσσεν και Ζάχσενρινγκ, αναζητώντας την πρώτη του φετινή νίκη.

Για το 2027, ο Ραούλ Φερνάντεθ αναμένεται να έχει ως ομόσταβλο τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος αποχώρησε από την Tech3 KTM για να μετακινηθεί στην αμερικανική ομάδα με πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη από την Aprilia.