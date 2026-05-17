Σφοδρή σύγκρουση στον 12ο γύρο ανάμεσα στους πρωτοπόρους του αγώνα στην Καταλονία, με τη μοτοσυκλέτα του Άλεξ Μάρκεθ να καταστρέφεται πλήρως.

Το Grand Prix της Καταλονίας του MotoGP διακόπηκε με κόκκινη σημαία στον 12ο γύρο, μετά από ένα σοβαρό και ιδιίτερα τρομακτικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν οι πρωτοπόροι του αγώνα, Πέδρο Ακόστα και Άλεξ Μάρκεθ.

Ο Ακόστα αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα κατά την επιτάχυνση στην πίσω ευθεία, με αποτέλεσμα ο Μάρκεθ να μην προλάβει να αντιδράσει και να πέσει πάνω του από πίσω. Η σφοδρή σύγκρουση έστειλε τον Μάρκεθ εκτός πίστας, με τη μοτοσυκλέτα της Gresini να καταστρέφεται ολοσχερώς μετά από συνεχείς τούμπες. Από τα συντρίμμια που γέμισαν την πίστα παρασύρθηκαν στη συνέχεια ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46, καθώς και ο Ραούλ Φερνάντεθ.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής στον αγώνα Sprint του Σαββάτου, έχει τις αισθήσεις του σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της πίστας.

UPD: Και δεύτερη κόκκινη σημαία μετά την επανεκκίνηση

Η πίστα καθαρίστηκε και οι αναβάτες πήραν ξανά τις θέσεις τους για την επανεκκίνηση. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν αλλά η δράση δεν κράτησε για πολύ, καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στα φρένα για την πρωτη στροφή, ο Ζαρκό έχασε τον έλεγχο και έπεσε, παρασέρνοντας τους Μαρίνι και Μπανάια στην πτώση του. Το αποτέλεσμα ήταν ο αγώνας να διακοπεί για δεύτερη φορά με κόκκινη σημεία, καθώς ο Ζαρκό έδειξε να τραυματίζεται στο σημείο, καθώς «παγιδεύτηκε» κάτω από τη μοτοσικλέτα του. O Γάλλος αναβάτης της LCR μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας. Ο Άλεξ Μάρκεθ έχει ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης.