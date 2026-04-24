Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στη Χερέθ και έβαλε τις βάσεις για ένα καλό αποτέλεσμα στην επιστροφή του MotoGP στη δράση.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Χερέθ για το Grand Prix Ισπανίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ο ουρανός ήταν και πάλι μουντός πάνω από την πίστα, ωστόσο η βροχή δεν απείλησε σε κανένα σημείο. Από τη διαδικασία κρίθηκαν τα εισιτήρια απευθείας πρόκρισης στο αυριανό Q2.

Οι ιδιωτικές Ducati στο προσκήνιο

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στη Χερέθ ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός ήταν καταιγιστικός στην απογευματινή διαδικασία και με το 1:35,704 πήρε την 1η θέση. Μάλιστα πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας που είχε σημειώσει το 2025.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος είχε πετύχει τον ταχύτερο γύρο στο FP1. H διαφορά του από τον Ισπανό ήταν στα 0,333 δλ. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, όμως πρέπει να βρει επιπλέον απόδοση αύριο και μεθαύριο αν θέλει να έχει ελπίδες για τη νικη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 4η θέση όντας μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον αδερφό του. Ο Άι Ογκούρα ήταν ο δεύτερος ταχύτερος αναβάτης της Aprilia, ξεπερνώντας τον Πέκο Μπανάια της Ducati.

Στην 7η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini, Χόρχε Μαρτίν της Aprilia και Ενέα Μπαστιανινι της Tech3 KTM.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αγώνας Σπριντ θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος.