Tο νέο ηλεκτρικό hatchback των 218 ίππων αποτελεί σαφές δείγμα του τί μπορεί να κάνει η Lepamotor με την πλήρη υποστήριξη της Stellantis. Αποστολή στη Γερμανία: Κώστας Παστρίμας.

Η Leapmotor έχει μπει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας εξασφαλίσει τη στρατηγική, βιομηχανική και εμπορική συνεργασία του Ομίλου Stellantis. Το νέο μοντέλο αυτής της συνεργασίας που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά είναι το B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που τοποθετείται στη μικρομεσαία κατηγορία (C-Segment).

Οδηγώντας το νέο B05 στους δρόμους έξω από τη Φρανκφούρτη, γίνεται σαφές ότι η κινεζική μάρκα στοχεύει στην προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το αυτοκίνητο βασίζεται στη σύγχρονη compact αρχιτεκτονική «LEAP 3.5» και έχει δεχθεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις στα δυναμικά του χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις οδηγικές συνήθειες των αγοραστών της Γηραιάς Ηπείρου. Με αυτή την προσθήκη στην γκάμα της, η εταιρεία στοχεύει ευθέως σε δημοφιλή ευρωπαϊκά μοντέλα, προσφέροντας ένα πακέτο που συνδυάζει αξιοσημείωτη αποδοτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό.

Σχεδίαση με έμφαση στην αεροδυναμική

Η εξωτερική εμφάνιση του B05 ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας (Tech-Nature Aesthetic), η οποία δίνει έμφαση στις καθαρές αλλά δυναμικές γραμμές. Το αμάξωμα υιοθετεί τις αναλογίες ενός κλασικού compact hatchback με coupe στοιχεία και πόρτες χωρίς πλαίσιο (frameless), γεγονός που του προσδίδει μια αρκετά σύγχρονη και αθλητική σιλουέτα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αεροδυναμική απόδοση, με το μοντέλο να επιτυγχάνει έναν εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0.26, χάρη και σε ενεργές αεροδυναμικές τεχνολογίες. Οι διαστάσεις του διαμορφώνονται στα 4.430 χλστ. μήκους και 1.880 χλστ. πλάτους, ενώ το μεταξόνιο των 2.735 χλστ. σε συνδυασμό με τους τροχούς των 19 ιντσών και την ενιαία LED λωρίδα στο πίσω μέρος εξασφαλίζουν μια επιβλητική παρουσία στο δρόμο.

Ψηφιακό περιβάλλον και εργονομία

Στο εσωτερικό του Leapmotor B05 είναι εμφανής η υιοθέτηση της σύγχρονης σχεδιαστικής τάσης που επιβάλλει τη μείωση των φυσικών διακοπτών στο ελάχιστο. Τον κύριο όγκο των λειτουργιών του αυτοκινήτου διαχειρίζεται η κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών (ανάλυσης 2.5K), η οποία ενσωματώνει το λειτουργικό σύστημα Leap OS 4.0 Plus και υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Ο οδηγός λαμβάνει τις βασικές πληροφορίες κίνησης από έναν δεύτερο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, τοποθετημένο πίσω από το τιμόνι.

Στον τομέα των υλικών, η Leapmotor έχει επιλέξει ομοιόμορφο ματ μεταλλικό φινίρισμα για τα διακοσμητικά στοιχεία στους αεραγωγούς, το τιμόνι και την κεντρική κονσόλα, το οποίο συνδυάζεται με περιμετρικό κρυφό φωτισμό 64 αποχρώσεων. Η κονσόλα είναι σχεδιασμένη σε δύο επίπεδα (τύπου γέφυρας), φιλοξενώντας στο επάνω μέρος τη θέση ασύρματης φόρτισης για smartphone και τις ποτηροθήκες, ενώ στο κάτω μέρος αφήνει έναν ελεύθερο χώρο για αντικείμενα. Στον εργοστασιακό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης ένα ηχοσύστημα 12 ηχείων, που έχει εξελιχθεί εσωτερικά από την εταιρεία.

Έξυπνη αρχιτεκτονική και διαχείριση χώρων

Η διαμόρφωση των χώρων επηρεάζεται άμεσα από τη μηχανολογική αρχιτεκτονική Cell-to-Chassis (CTC 2.0+), η οποία ενσωματώνει τα στοιχεία της μπαταρίας απευθείας στο πλαίσιο, με στόχο τη βελτιστοποίηση του εσωτερικού ύψους. Τα καθίσματα φέρουν επένδυση από οικολογικό δέρμα με πιστοποίηση OEKO-TEX, με τα εμπρός να είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καμπίνας καταγράφεται η δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης των εμπρός καθισμάτων, ώστε να δημιουργείται μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια.

Στο πίσω μέρος, η διαθέσιμη άνεση ενισχύεται από τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης του καθίσματος έως και 27 μοίρες, καθώς και από την ύπαρξη ξεχωριστών αεραγωγών για τους επιβάτες. Η αίσθηση ευρυχωρίας εντείνεται από την πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,02 τ.μ., η οποία διαθέτει ηλεκτρικό σκιάδιο προστασίας από τον ήλιο. Σε ό,τι αφορά τις αποσκευές, ο χώρος φόρτωσης έχει την -όχι κορυφαία- χωρητικότητα των 345 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.400 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (σε αναλογία 60:40), ενώ περιμετρικά στην καμπίνα υπάρχουν 25 μικρότεροι αποθηκευτικοί χώροι.

Μηχανικά μέρη και επιδόσεις

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας σύγχρονος, ελαιόψυκτος ηλεκτροκινητήρας τοποθετημένος στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει ισχύ 160 kW (218 ίππους) και ροπή 240 Nm. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει στο B05 ιδιαίτερα σπιρτόζικες επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα, ενώ η οδική συμπεριφορά επωφελείται από την ιδανική κατανομή βάρους 50:50.

Στον τομέα των μπαταριών, το μοντέλο προσφέρει δύο επιλογές τεχνολογίας LFP. Η βασική έκδοση εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 56,2 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 401 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη εμβέλεια, η μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh ανεβάζει την επίσημη αυτονομία στα 482 χιλιόμετρα (300 μίλια). Στο κομμάτι της φόρτισης, το αυτοκίνητο υποστηρίζει ταχεία DC φόρτιση έως 165 kW.

Η πρώτη οδηγική γνωριμία

Η πρώτη οδηγική επαφή με το Leapmotor 05 πραγματοποιήθηκε στο ομαλό αλλά γεμάτο προκλήσεις οδικό δίκτυο της Γερμανίας, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για να αξιολογηθούν οι βασικές αρετές του μοντέλου σε συνθήκες ταξιδιού. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, το μοντέλο ξεδιπλώνει έναν εξαιρετικά συγκροτημένο χαρακτήρα, με κύριο όπλο την άριστη ποιότητα κύλισης. Η προσεγμένη σχεδίασή του εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερα πολιτισμένο περιβάλλον, κάτι στο οποίο συμβάλλει καθοριστικά και η πολύ καλή ηχομόνωση της καμπίνας, η οποία κρατά αποτελεσματικά εκτός των τειχών τους αεροδυναμικούς θορύβους και τον θόρυβο κύλισης των ελαστικών.

Στο επαρχιακό δίκτυο, το Leapmotor 05 εκπλήσσει ευχάριστα με την οδική του συμπεριφορά, η οποία εμπνέει άμεση εμπιστοσύνη στον οδηγό. Εδώ είναι που αναδεικνύονται τα μηχανολογικά του θεμέλια, με την ιδανική κατανομή βάρους 50:50 ανάμεσα στους δύο άξονες και την αρχιτεκτονική της ανάρτησης να συνεργάζονται υποδειγματικά. Το αυτοκίνητο διαχειρίζεται τις μεταφορές μάζας με αξιοσημείωτη ωριμότητα, περιορίζοντας τις κλίσεις στις στροφές και διατηρώντας μια απόλυτα προβλέψιμη και σταθερή τροχιά. Παράλληλα, οι πρώτες ενδείξεις από τον υπολογιστή ταξιδιού έδειξαν μια πολύ καλή και συγκρατημένη κατανάλωση, στοιχείο που αφήνει σαφείς υποσχέσεις για υψηλή αποδοτικότητα σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτή η προσεγμένη αρχιτεκτονική εξασφαλίζει εξαιρετικό έλεγχο του αμαξώματος, ακόμη και αν σε ορισμένες πιο έντονες ανωμαλίες του οδοστρώματος το setup έδειξε να αντιδρά κάπως απότομα. Συγκεκριμένα, το πέρασμα από έντονες κακοτεχνίες συνοδεύτηκε από μια σχετικά ξερή αντίδραση –ένα φαινόμενο για το οποίο το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ενδέχεται να φέρουν οι μεγάλοι τροχοί των 19 ιντσών λόγω χαμηλότερου προφίλ– χωρίς ωστόσο αυτό να αμαυρώνει τη συνολικά συμπαγή και ποιοτική αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν απλώς τις πρώτες, αναγνωριστικές εντυπώσεις μας από τη σύντομη αυτή επαφή. Η τελική, ασφαλής και ολοκληρωμένη ετυμηγορία για το πώς μεταφράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά στην απαιτητική ελληνική πραγματικότητα θα δοθεί μόλις το μοντέλο πατήσει τους τροχούς του στη χώρα μας για την πλήρη και αναλυτική δοκιμή του.

Εκδόσεις

Ενδιαφέρον είναι ότι η εμπορική προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στην παροχή ενός πλήρους πακέτου εξοπλισμού από τη βασική κιόλας έκδοση, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον προαιρετικές χρεώσεις. Η εμπορική πορεία του μοντέλου στην Ευρώπη θα βασιστεί σε δύο εξοπλιστικά πακέτα, τα οποία ονομάζονται Pro και Pro Max. Ακόμη και στο εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού, το B05 διαθέτει standard ένα πλήρες πακέτο 21 συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (ADAS), την πανοραμική οροφή, τα ηλεκτρικά καθίσματα και τη μεγάλη οθόνη του Infotainment. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία επιλογής για τον υποψήφιο αγοραστή απλοποιείται, καθώς δεν χρειάζεται να καταφύγει σε ακριβά πακέτα αναβάθμισης.

Οι επίσημες τιμές του Leapmotor B05 για την ελληνική αγορά, στην οποία αναμένεται να φτάσει μέσα στο καλοκαίρι της χρονιάς που διανύουμε, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δίνει ένα σαφές στίγμα της επιθετικής του στρατηγικής. Στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, η τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση αναμένεται να διαμορφωθεί στις 26.900 ευρώ. Για την πρώτη έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία η τιμή στις ευρωπαϊκές αγορές είναι 29.400 ευρώ. Αυτή η κοστολόγηση, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του δικτύου διανομής και τεχνικής κάλυψης της Stellantis, δημιουργεί πολύ ισχυρές βάσεις για μια άκρως ανταγωνιστική πορεία.

