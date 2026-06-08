Ο Ιανόνε προσκαλεί Ρόσι και Στόνερ σε αγώνα με… Harley-Davidson

Ο Αντρέα Ιανόνε κέρδισε στο Μουτζέλο οδηγώντας μια θηριώδη Harley-Davidson του Bagger World Cup και έριξε την ιδέα για μια επική μάχη θρύλων χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Ο Αντρέα Ιανόνε ξέρει καλά πώς να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, είτε βρίσκεται στο grid των MotoGP είτε οδηγεί... θηριώδεις τουριστικές μοτοσικλέτες. Ο Ιταλός αναβάτης έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Bagger (BWC) στην πίστα του Μουτζέλο -στο περιθώριο του αγώνα MotoGP- και, αφού κατέκτησε μια συγκλονιστική νίκη στον δεύτερο αγώνα πάνω σε μια Harley-Davidson Road Glide 2.152 κ.εκ., αποφάσισε να προκαλέσει τους παλιούς του αντιπάλους, Κέισι Στόνερ και Βαλεντίνο Ρόσι, σε μια επική μονομαχία με «αγνές», αναλογικές μοτοσικλέτες.

Η επιστροφή του «The Maniac» στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τον αγώνα των WorldSBK στην Αραγονία το 2024, του επανέφερε το χαμόγελο στα χείλη, καθώς ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ το πάθος του για τη νίκη, αλλά και το πόσο υποφέρει όταν χάνει.

Το προσκλητήριο σε Στόνερ και Ρόσι για το Φίλιπ Άιλαντ

Αν και οι μοτοσικλέτες της κατηγορίας Bagger δεν θυμίζουν σε τίποτα τα πρωτότυπα των MotoGP ή τις superbikes με τις οποίες έτρεχε στο παρελθόν, ο Ιανόνε δήλωσε ενθουσιασμένος με την απλότητα και την απουσία της τεχνολογίας, στοιχείο που τον ώθησε να σκεφτεί ένα απίθανο σενάριο για έναν αγώνα θρύλων.

Γνωρίζοντας ότι ο Κέισι Στόνερ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για την υπερβολική εξέλιξη των ηλεκτρονικών και των αεροδυναμικών βοηθημάτων στα σύγχρονα MotoGP, ο Ιταλός άδραξε την ευκαιρία για να τον καλέσει πίσω στην αγωνιστική δράση, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Βαλεντίνο Ρόσι.

«Πιστεύω ότι είναι εφικτό για τον Κέισι να επιστρέψει με αυτή τη μοτοσικλέτα! Κέισι, θέλεις να επιστρέψεις με αυτή τη μοτοσικλέτα;! Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σόου μαζί, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε ηλεκτρονικά, δεν έχουμε αεροδυναμικά φτερά, τίποτα… Κέισι, σε περιμένω! Με τον Κέισι Στόνερ μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα Θρύλων (Legends race). Εγώ, ο Βάλε… Αλλά νομίζω ότι είναι απλώς μια δική μου ανόητη ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι αν μιλήσεις με άλλους οδηγούς, κανείς δεν θα το κάνει. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Εγώ προτείνω μια προσπάθεια. Ένας Παγκόσμιος Πρωταθλητής σε έναν αγώνα. Όπως στα Go-Kart. Θα το κάνουμε στο Φίλιπ Άιλαντ, Κέισι! Εντάξει, ένας αγώνας στο Φίλιπ Άιλαντ και ένας στο Μουτζέλο!».

Το «βάπτισμα» στη Harley και το κυνήγι του ονείρου

Ο Ιανόνε παραδέχθηκε ότι στην αρχή δυσκολευόταν να πιστέψει ότι θα οδηγούσε μια τέτοια μοτοσικλέτα, όμως η νίκη τον έκανε να νιώσει αμέσως μέλος αυτής της ιδιαίτερης κοινότητας: «Πριν κερδίσεις έναν αγώνα, δεν είναι δυνατόν. Τώρα είμαι επίσημος οδηγός της κοινότητας… Βαπτίστηκα. Έχουμε ακόμα οκτώ αγώνες. Είναι σημαντικό να μην σκεφτόμαστε πολύ τι χάσαμε στον πρώτο γύρο. Σκεφτόμαστε το παρόν και το μέλλον. Ακολουθούμε το όνειρο».

Έχοντας περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την τετραετή τιμωρία του και μένοντας χωρίς αγωνιστική θέση στα Superbikes για το 2026, ο Ιταλός ξεκαθάρισε ότι οι μοτοσικλέτες παραμένουν η μοναδική του διέξοδος και η μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής του.

«Θέλω να οδηγώ, γιατί καταλαβαίνω –τώρα μιλάω σοβαρά– ότι οι μοτοσικλέτες είναι το μεγαλύτερο πάθος στη ζωή μου. Οι καλύτερες μέρες που θυμάμαι, τότε που ήμουν πιο ευτυχισμένος, ήταν όταν ήμουν νεότερος και πέρναγα τον χρόνο μου στο γκαράζ μου, φτιάχνοντας το σκούτερ μου. Αυτές ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Στο κάτω κάτω, λατρεύω αυτόν τον κόσμο. Όταν ζω στο Paddock, ταξιδεύω και οδηγώ τη μοτοσικλέτα… Αυτή είναι η ζωή μου».

