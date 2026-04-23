Το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη για τον 4ο γύρο της χρονιάς στη θρυλική πίστα της Χερέθ από τις 24 έως τις 26 Απριλίου.

Έπειτα από αρκετές εβδομάδες απραξίας, λόγω της αναβολής του GP στο Κατάρ, η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο MotoGP με το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν για το 2026. Ο τέταρτος αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί το τριήμερο 24-26 Απριλίου και περιλαμβάνει όλες τις καθιερωμένες συνεδρίες των Moto3, Moto2 και MotoGP, με Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή.

Γνωστή για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τη μεγάλη της παράδοση, η Χερέθ αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του ημερολογίου και συνήθως προσφέρει έντονη δράση ήδη από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Μετά την απόλυτη κυριαρχία της Aprilia και του Μάρκο Μπετζέκι στους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν (μακριά από την Ευρώπη), στη Χερέθ περιμενουμε να δούμε την αντίδραση της Ducati και ιδιαίτερα του Μαρκ Μάρκεθ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα για το τριήμερο περιλαμβάνει δραστηριότητα από το πρωί της Παρασκευής έως και τον αγώνα της Κυριακής. Το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV.

Πρόγραμμα Grand Prix Ισπανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Απριλίου

11:45-12:30 – MotoGP Free Practice 1

16:00-17:00 – MotoGP Practice

Σάββατο 25 Απριλίου

11:10-11:40 – MotoGP Free Practice 2

11:50-12:30 – MotoGP Qualifying 1 & 2

15:00 – MotoGP Sprint

Κυριακή 26 Απριλίου