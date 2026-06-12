Σαν Σήμερα: Η νίκη του Μπάτον στη «ναυμαχία» του Μόντρεαλ (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει ή δεν γνωρίζετε τι έγινε στο χαοτικό Grand Prix Καναδά της Formula 1 πίσω στο 2011, τότε ήρθε η ώρα να μάθετε. Ο αγώνας της βόρειας Αμερικής πρωταγωνιστεί σήμερα στην αναδρομή μας στο παρελθόν, ενώ ένας σπουδαίος οδηγός έκανε τον τελευταίο του αγώνα με τη Scuderia Ferrari. Επίσης στο MotoGP θα επισκεφθούμε την Καταλονία και το Σίλβερστον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, ο αείμνηστος Τζον Σέρτις κέρδισε για τελευταία φορά με τη Scuderia Ferrari ξεπερνώντας τους Γιόχαν Ριντ και Λορένζο Μπαντίνι στο GP Βελγίου. Μάλιστα, αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Βρετανού με την ιταλική ομάδα. Αποχώρησε λόγω διαφωνιών του σχετικά με την οργάνωσή της και την μη εύνοιά της προς αυτόν.

Σαν σήμερα το 1983, διεξήχθη το GP Καναδά στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ, για τον όγδοο αγώνα της σεζόν στην F1. Ο Ρενέ Αρνού της Ferrari είχε εκκινήσει από την pole position και κυριάρχησε απόλυτα, κατακτώντας έτσι την πρώτη του νίκη με την ιταλική ομάδα. Το βάθρο έκλεισε από τον Έντι Τσίβερ της Renault και τον teammate του Αρνού, Πατρίκ Ταμπέ.

Σαν σήμερα το 1988, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα ανέκαμψε από την κακή του εκκίνηση στο GP Καναδά και πήρε τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, συνεχίζοντας παράλληλα το νικηφόρο σερί της McLaren MP4/4 με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο Βραζιλιάνος είχε κατακτήσει την pole position αλλά ξεπεράστηκε στα πρώτα μέτρα από τον Αλέν Προστ, ανακτώντας την πρωτοπορία στην τωρινή στροφή 10 του 19ου γύρου. Τελικά πήρε την καρό σημαία σχεδόν 6 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Γάλλο, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Τιερί Μπουτσέν της Benetton-Ford.

Σαν σήμερα το 1994, ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε περίπατο στο GP Καναδά και ξεπέρασε τον Ντέιμον Χιλ της Williams για σχεδόν 40 δευτερόλεπτα, κατακτώντας την πέμπτη του νίκη στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν. Η Ferrari μετουσίωσε τις καλές κατατακτήριες δοκιμές της σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, με τον Ζαν Αλεζί να κλείνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2005, ο Κίμι Ράικονεν πήρε μια απροσδόκητη νίκη στο GP Καναδά από την 7η μόλις θέση, ξεπερνώντας τον Μίκαελ Σουμάχερ και την έτερη Ferrari του Ρούμπενς Μπαρικέλο που είχε εκκινήσει από το pit-lane. Στον αγώνα ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε λάθος και έπειτα από επαφή με τον τοίχο οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη. Επίσης, τα τραγελαφικά λάθη της McLaren, επέφεραν μαύρη σημαία στον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος ήταν στην 1η θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2005, ο Βαλεντίνο Ρόσι συνέχισε το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη σεζόν του MotoGP κερδίζοντας στο GP Καταλονίας, για την πέμπτη του νίκη στους πρώτους έξι αγώνες. Για να το πράξει αυτό, έπρεπε να δώσει μάχη με τον Σέτε Ζιμπερνάου. Στους τελευταίους γύρους, ο «Γιατρός» έπρεπε να ανοίξει τη διαφορά και «έσπασε» κατά 1,5 δευτερόλεπτα το ρεκόρ πίστας για να πάρει την καρό σημαία

Σαν σήμερα το 2011, το GP Καναδά της F1 κέρδισε επάξια τη θέση του ως ένα από τα πιο συγκλονιστικά Grand Prix όλων των εποχών. Πολύωρη διακοπή λόγω βροχόπτωσης στην πίστα, πάμπολλες ανακατατάξεις και μια επική ανατροπή στον τελευταίο γύρο. Πρωταγωνιστής του τετράωρου αγώνα ήταν ο Τζένσον Μπάτον της McLaren, ο οποίος μάλιστα μπήκε συνολικά 7 φορές στα pits. Από την τελευταία θέση, αναρριχήθηκε στην κατάταξη και στον τελευταίο γύρο του αγώνα κόλλησε πίσω από τον πρωτοπόρο, Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός έκανε ένα απρόσμενο οδηγικό λάθος στη στροφή 6 του τελευταίου γύρου, ανοίγοντας τον δρόμο στον Μπάτον για μια νίκη που θα μείνει στην ιστορία.

Σαν σήμερα, επίσης το 2011, η ανανεωμένη χάραξη της πίστας του Σίλβερστον φιλοξένησε το GP Μεγάλης Βρετανίας για τον έκτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, με τον poleman, Κέισι Στόνερ, παρόλα αυτά να κάνει περίπατο και να κερδίζει άνετα, στην 150η εμφάνισή του σε Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2016, ο πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον επικράτησε στο GP Καναδά και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, αξιοποιώντας στρατηγική ενός pit-stop. Η εκκίνηση είχε δει αρχικά τον Σεμπάστιαν Φέτελ να παίρνει την πρωτοπορία, όμως είχε στρατηγική δύο pit-stop. Η ομάδα του προσπάθησε να βρει τρόπο να κερδίσει τον Βρετανό της Mercedes, όμως δεν τα κατάφερε. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας.

Φωτογραφίες: formula1_indo/Χ