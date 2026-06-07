Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε την 100ή νίκη της καριέρας του μετά από μια συγκλονιστική μονομαχία με τον Πέδρο Ακόστα, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από την καραμπόλα των Aprilia στην εκκίνηση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έγραψε ιστορία στο GP Ουγγαρίας του MotoGP, φτάνοντας στις 100 νίκες στην καριέρα του στα Grand Prix. Παρά το γεγονός ότι ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati Lenovo συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά από πρόσφατη επέμβαση στον ώμο, κατάφερε να μετατρέψει το Σαββατοκύριακο στο Μπάλατον Παρκ σε έναν προσωπικό θρίαμβο.

Μετά την pole position και τη νίκη στο Σπριντ, ο Ισπανός επικράτησε σε μια στρατηγική «μάχη» ελαστικών απέναντι στον Πέδρο Ακόστα, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη σε Κυριακάτικο αγώνα και σπάζοντας την ξηρασία της εργοστασιακής ομάδας της Ducati που κρατούσε από τον περασμένο Οκτώβριο. Πλέον, ο Μάρκεθ απέχει 15 νίκες από το ιστορικό ρεκόρ των 115 επικρατήσεων του Βαλεντίνο Ρόσι σε όλες τις κατηγορίες.

Χάος στην εκκίνηση

Το σκηνικό του αγώνα των 26 γύρων άλλαξε δραματικά μόλις στην πρώτη στροφή. Ο Χόρχε Μαρτίν έχασε τα φρένα και είχε πτώση, συμπαρασύροντας μαζί του τον teammate του στην εργοστασιακή Aprilia και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι. Στην ίδια καραμπόλα ενεπλάκησαν ο Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini), ο Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) και ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46).

Το περιστατικό αυτό άφησε τη διαφορά στη βαθμολογία ανάμεσα σε Μπετζέκι και Μαρτίν αμετάβλητη στους 20 βαθμούς, ενώ ο Μάρκεθ με τη νίκη του πλησίασε στους 72 βαθμούς από την κορυφή. Στην πίστα, ο Μάρκεθ είχε κρατήσει την πρωτοπορία στην εκκίνηση παρά το σπινάρισμα, οδηγώντας την κούρσα μπροστά από τους Ακόστα και Πέκο Μπανιάια.

Η μεγάλη μονομαχία Μάρκεθ - Ακόστα

Η στρατηγική των ελαστικών έφερε γρήγορα τον Ακόστα σε θέση ισχύος, καθώς ο αναβάτης της KTM επέλεξε το μαλακό πίσω ελαστικό, σε αντίθεση με το μεσαίο του Μάρκεθ. Χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα πρόσφυσης, ο Ακόστα πέρασε μπροστά στον δεύτερο γύρο και μέχρι τον έκτο είχε χτίσει μια διαφορά 1,6 δευτερολέπτων. Από εκείνο το σημείο, όμως, ο Μάρκεθ άρχισε να απαντά με συνεχόμενους ταχύτερους γύρους, μειώνοντας τη διαφορά στα 0,4 δευτερόλεπτα στα μισά του αγώνα.

Η πρώτη επίθεση του Μάρκεθ έγινε στον 14ο γύρο στη Στροφή 9. Ο Ακόστα απάντησε αμέσως από την εσωτερική, με τις δύο μοτοσικλέτες να έχουν μια μικρή επαφή στη Στροφή 16. Έναν γύρο μετά, στο ίδιο σημείο, ο Μάρκεθ επιτέθηκε ξανά, αναγκάζοντας την KTM να ανοίξει τη γραμμή της. Στον 20ό γύρο, ο Ισπανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, άνοιξε τη διαφορά πάνω από τα δύο δευτερόλεπτα και ελάττωσε ρυθμό στο φινάλε, παίρνοντας τη σημαία του τερματισμού 1,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ακόστα.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέκο Μπανιάια, τερματίζοντας στην τρίτη θέση, 10,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ακόστα. Στην τέταρτη θέση αναρριχήθηκε στους τελευταίους γύρους ο Άι Ογκούρα (Trackhouse), αφήνοντας πίσω τους τις Honda των Λούκα Μαρίνι και Ντιόγκο Μορέιρα.

Ο Ίκερ Λεκουόνα εντυπωσίασε στην έβδομη θέση με την Gresini, ενώ ο Τζακ Μίλερ (Pramac Yamaha) περιορίστηκε στην όγδοη, παρότι βρέθηκε τέταρτος στην αρχή. Τη δεκάδα έκλεισαν ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος ξεπέρασε δύο ποινές long lap τερματίζοντας ένατος με την Tech3 KTM, και ο Μπραντ Μπίντερ. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό εγκατέλειψε τέσσερις γύρους πριν το τέλος μετά από πολλαπλές ποινές, ενώ ο Τζόαν Μιρ είχε πτώση στον 15ο γύρο.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες με το GP Τσεχίας στην πίστα του Μπρνό, το 3ήμερο 19-21 Ιουνίου.

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