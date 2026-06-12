BYD DOLPHIN G DM-i: Διαθέσιμο σύντομα με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας εντός του καλοκαιριού σε πόλλές εκδόσεις εξοπλισμού και μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία.

Ένα νέο plug-in hybrid μοντέλο, το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην κατηγορία B με πολύ προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Με δύο εκδόσεις μηχανικών μερών και τέσσερις εξοπλισμού, φιλοδοξεί να αποτελέσει την ιδανική λύση αστικής μετακίνησης, αλλά όχι μόνο.

Με μήκος 4.160 mm και πλάτος 1.825 mm, έχει στιβαρό πάτημα στον δρόμο, αποπνέοντας σπορ χαρακτήρα και σταθερότητα. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για τους δρόμους της πόλης και διευκολύνει το παρκάρισμα. Οι συνολικές διαστάσεις του – 170 mm μικρότερο από το SUV ATTO 2 DM-i και τοποθετημένο στην καρδιά των ευρωπαϊκών supermini – καθιστούν το DOLPHIN G DM-i το πιο συμπαγές μοντέλο DM-i Super Hybrid της BYD.

Ηλεκτρικά πλεονεκτήματα, χωρίς το άγχος της φόρτισης

Το DOLPHIN G DM-i αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid με DM που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε αποδοτικότητα, ευελιξία αυτονομίας και επιδόσεις. Σε αντίθεση με τα συμβατικά plug-in hybrid συστήματα, η αρχιτεκτονική DM έχει ως προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση, γεγονός που σημαίνει ότι στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους τροχούς. Αυτό προσφέρει την αθόρυβη και άμεση οδηγική εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ενώ επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και να διατηρεί την Blade Battery πάντα φορτισμένη.

Η ονομασία DM-i του Super Hybrid σημαίνει «Dual Mode Intelligence», περιγράφοντας μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες – EV mode και HEV hybrid mode – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Σε EV mode, το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό, βασιζόμενο αποκλειστικά στην μπαταρία, χωρίς να ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιεί μόνο τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος επιτρέπει και την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, συμβάλλοντας στην επαναφόρτιση της μπαταρίας. Όταν ο οδηγός επιλέξει το HEV mode ή Hybrid mode ή όταν η ενεργοποίηση γίνει αυτόματα λόγω χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, το ευφυές σύστημα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 PS (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική

κυκλοφορία. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους.

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Οι εκδόσεις Active διαθέτουν χωρητικότητα 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 km και τη συνολική στα 1.040 km, ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Οι εκδόσεις Active διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

Ασφάλεια και τεχνολογία αιχμής

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 km και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και εμπρός προβολείς, πίσω φώτα και φώτα ημέρας τεχνολογίας LED. Στο εσωτερικό, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, έξυπνο φωνητικό έλεγχο και δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, υφασμάτινες επενδύσεις, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση σε τεσσάρων κατευθύνσεων, καθώς και δύο εμπρός θύρες USB.

Η έκδοση Boost εφοδιάζεται με μπαταρία Blade μεγαλύτερης χωρητικότητας, 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i στα 105 km και τη συνολική συνδυασμένη αυτονομία στα 1.040 km. Παράλληλα, αποκτά μεγαλύτερη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών και προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας (με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού), βάση ασύρματης φόρτισης smartphone ισχύος 15 W, αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, πίσω θύρες USB και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα οκτώ ηχείων. Η συγκεκριμένη έκδοση εισάγει επίσης τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ένα ακόμη έξυπνο χαρακτηριστικό για την κατηγορία των supermini, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών – από καφετιέρα ή φορητό υπολογιστή έως διακοσμητικά φωτάκια ή ακόμη και μια φορητή ψησταριά – εκτός σπιτιού.

Το DOLPHIN G DM-i Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα της κατηγορίας C και άνω. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Head-Up Display, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο, φωτισμός καλωσορίσματος στους εξωτερικούς καθρέφτες (puddle lights), συνδυασμός υφασμάτινων και vegan δερμάτινων επενδύσεων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, κάμερα περιμετρικής θέασης 360°, καθώς και μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Το σύστημα infotainment αναβαθμίζεται με ενσωμάτωση των υπηρεσιών Google, προσφέροντας πρόσβαση στα Google Maps και Google Assistant, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια και υπηρεσίες media streaming.

Τέλος, το DOLPHIN G DM-i Sport βασίζεται στην έκδοση Comfort και προσθέτει σχεδιαστικέςλεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον δυναμικό του χαρακτήρα. Ξεχωρίζει για τα διακριτικά λογότυπα της έκδοσης, τις σκουρόχρωμες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και τη μοναδική δίχρωμη διαμόρφωση των εσωτερικών επενδύσεων, η οποία συμπληρώνεται από επενδύσεις τύπου σουέτ στα κεντρικά τμήματα των καθισμάτων, εμπνευσμένες από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) και έξυπνο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), καθώς και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας σε έκτακτη ανάγκη (Emergency Lane Keeping Assistant) και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Assist). Παράλληλα, διαθέτει προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert) με αυτόματη πέδηση (Cross Traffic Brake), σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών (Door Opening Warning).

Άφιξη στην Ελλάδα

Το DOLPHIN G DM-i θα είναι διαθέσιμο με τέσσερα μεταλλικά χρώματα – Skiing White, Time Grey, Obsidian Black και Ocean Blue – ένα απλό Oxford White και μία περλέ απόχρωση Orange Sunset. Οι εκδόσεις Active, Boost και Comfort προσφέρονται με εσωτερικό σε μαύρο ή γκρι, ενώ η Sport διατίθεται με μαύρο-πορτοκαλί ή μαύρο-μπλε. Το δίκτυο συνεργατών της BYD στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να δέχεται παραγγελίες το προσεχές διάστημα, ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να παραδοθούν στους πελάτες στις αρχές του φθινοπώρου.