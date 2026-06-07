Οι αναβάτες της Aprilia δεν βαθμολογήθηκαν στον αγώνα του Μπάλατον Παρκ αλλά διατήρησαν την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος MotoGP.

Το GP Ουγγαρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν ιστορικό θρίαμβο για τον Μαρκ Μάρκεθ και την Ducati, ήταν όμως ένας εφιάλτης για την Aprilia. Το συμβάν της πρώτης στροφής, όπου ο Χόρχε Μαρτίν έκανε λάθος στα φρένα και παρέσυρε στην πτώση του τον Μάρκο Μπετζέκι (όσο και τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο) σημαίνει ότι οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας δεν βαθμολογήθηκα, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και ότι η διαφορά μεταξύ τους παρέμεινε αμετάβλητη στους 20 βαθμούς υπέρ του Μπετζέκι.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών