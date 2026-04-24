Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Χερέθ.

To MotoGP επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ. Ομάδες και αναβάτες ξεκίνησαν το τριήμερο με το FP1 διάρκειας 45 λεπτών στην ισπανική πίστα, με τα σύννεφα να είναι έντονα στον ουρανό.

Η διαδικασία διεξήχθη δίχως προβλήματα, με τις ομάδες να κάνουν αξιολόγηση των πακέτων τους συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στην κορυφή οι δορυφορικές Ducati

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του GP Ισπανίας ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ιταλός αναβάτης της VR46 έγραψε στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας το 1:36,954 και πήρε την 1η θέση έχοντας πολύ καλό ρυθμό. Η ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι έκανε μάλιστα το 1-2, με τον Φράνκο Μορμπιντέλι να παίρνει τη 2η θέση όντα 0,288 δλ μακριά από τον teammate του.

Μία ακόμη ιδιωτική Ducati βρέθηκε στο Τοπ 3, με τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing να είναι 3ος κάνοντας αρκετά νωρίς στο FP1 την ταχύτερη προσπάθειά του. Στην 4η θέση ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος ήταν 0,393 δλ πίσω από τον Ντι Τζιαναντόνιο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati ήταν στην 5η θέση μπροστά από τον Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Τζακ Μίλερ της Pramac Racing, o οποίος ήταν 7ος μπροστά από την πρώτη KTM του Πέδρο Ακόστα. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ζοάν Ζαρκό της LCR και Χόρχε Μαρτίν της Aprilia.

Οι διαφορές ήταν αρκετά μικρές ανάμεσα στους αναβάτες, με τους πρώτους 15 να είναι στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόσκληση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ισπανίας