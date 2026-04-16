Αναμονή τέλος, καθώς το WEC ετοιμάζεται για τον εναρκτήριο αγώνα του στο 2026, μία σεζόν που αναμένεται με αγωνία και υπόσχεται συναρπαστικές μάχες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα για τη σεζόν του 2026. Τα «θηρία» των Hypercar και LMGT3 ρίχνονται στη μάχη το τριήμερο 17-19 Απριλίου για τον αγώνα 6 ωρών στην Ίμολα.

Η ιταλική πίστα, λίγες ημέρες μετά τον επίσημο Πρόλογο φιλοξενεί για πρώτη φορά την πρεμιέρα της σεζόν, με χιλιάδες τιφόζι να αναμένεται να κατακλείσουν τις κερκίδες.

Η πίστα και οι συμμετοχές

Η διαδρομή έχει μήκος 4.909 μέτρα και αποτελείται από 19 ιστορικές στροφές. Το 2025 είδαμε μία εντυπωσιακή μάχη για τη νίκη, με τη φύση της πίστας να μην προσφέρει εύκολα προσπεράσματα. Όμως η στρατηγική και ο καιρός θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Νικήτρια ομάδα το 2025 ήταν η Ferrari AF-Corse #51 των Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι και Αντόνιο Τζοβινάτσι.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 35 αγωνιστικά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, εκ των οποίων τα 17 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα υπόλοιπα 18 στην κατηγορία LMGT3.

Ποιος θα σταματήσει τη Ferrari;

H πρωταθλήτρια Ferrari ξεκινάει τη σεζόν ως το φαβορί. Ο ρυθμός της στον Πρόλογο ήταν εντυπωσιακός και έδειξε πως στόχος δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση του τίτλου. Ο ανταγωνισμός της στη Hypercar θα είναι μεγάλος, καθώς όλοι οι αντίπαλοί της έχουν ανανεωμένα αγωνιστικά πρωτότυπα.

Η Toyota Racing φέτος έχει ένα πολύ διαφορετικό Hypercar, ενώ τόσο η Cadillac όσο και η BMW έχουν σημαντικές αναβαθμίσεις. Η Alpine στην τελευταία της σεζόν θέλει μια καλή εμφάνιση, ενώ η Peugeot θέλει να κάνει το βήμα και να πάρει την πρώτη της νίκη. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την Aston Martin αλλά και τη Genesis, με την κορεατική ομάδα να κάνει το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα.

First laps for the @ToyotaRacingWEC TR010 Hybrid



With an upgraded car, new name and fresh colour scheme, Toyota means business this year.#WEC #6HImola #Toyota pic.twitter.com/osMQf35Miv April 14, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα

Οι 6 Ώρες της Ίμολα θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το Eurosport και το FIA WEC+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ώρες Ίμολα σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 17 Απριλίου

11:15-12:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:15-17:45 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 18 Απριλίου

11:30-12:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:30-16:40 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 19 Απριλίου

14:00 – Αγώνας