Η κριτική του πρώην επικεφαλής της Haas για τη στάση του Μαξ Φερστάπεν απέναντι στους κανονισμούς του 2026 προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του πατέρα του.

Η ένταση γύρω από τους επερχόμενους τεχνικούς κανονισμούς του 2026 στη Formula 1 μεταφέρθηκε εκτός πιστών, με τον πατέρα του Μαξ Φερστάπεν, Γιος, να απαντά σε έντονο ύφος στον Γκούντερ Στάινερ. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια που έκανε ο πρώην επικεφαλής της Haas και νυν στέλεχος της Tech3 στο MotoGP, σχετικά με τις δηλώσεις και τα παράπονα που συνεχίζει να εκφράζει ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής για τη μορφή που θα έχουν οι κινητήρες από το 2026.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε το πρώτο του φετινό βάθρο στο GP Καναδά, τερματίζοντας στην τρίτη θέση πίσω από τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι και τον Λιούις Χάμιλτον. Παρά το θετικό αποτέλεσμα για τον ίδιο και τη Red Bull, ο Ολλανδός οδηγός επανέλαβε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα τη δυσαρέσκειά του για τους νέους κανονισμούς, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να μην του αρέσουν και ότι επιθυμεί να υπάρξουν τροποποιήσεις.

Οι αιχμηρές δηλώσεις του Στάινερ

Μιλώντας στο podcast «Red Flags», ο Γκούντερ Στάινερ σχολίασε με καυστικό τρόπο τη συμπεριφορά του οδηγού της Red Bull, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Φερστάπεν ήταν λίγο πιο χαρούμενος επειδή ήταν στο βάθρο. Φαντάζομαι ότι αν είχε κερδίσει, θα ήταν πραγματικά χαρούμενος και αυτοί θα ήταν οι καλύτεροι κανονισμοί που υπήρξαν ποτέ».

Ο Στάινερ συνέχισε την κριτική του αναλύοντας το σκεπτικό του Ολλανδού: «Αυτό γίνεται απλώς για να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε συναισθηματικά με τον Μαξ όσον αφορά τους κανονισμούς. Μετά τον αγώνα έπρεπε να βγει εκεί έξω και να πει "ακόμα δεν μου αρέσουν πραγματικά. Ακόμα κι αν μου αρέσουν λίγο, θέλω ακόμα να αλλάξουν οι κανονισμοί". Έτσι παίζεται η πολιτική του για να αλλάξουν οι κανονισμοί των κινητήρων, επειδή πιστεύουν ότι αν μπει η ADUO, οι άλλοι θα έχουν την ευκαιρία να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Αν υπάρχει ένας νέος ή τροποποιημένος κανονισμός, όχι εντελώς νέος, έχουν την ίδια ευκαιρία με τους άλλους. Και πάλι, αποκτώντας ίσως ακόμη περισσότερο πλεονέκτημα και κάνοντας τον Μαξ πιο χαρούμενο. Όλα γίνονται για να είναι ο Μαξ χαρούμενος στη Formula 1».

Η πληρωμένη απάντηση του Γιος Φερστάπεν

Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Γιος Φερστάπεν, ο οποίος θέλησε να υπερασπιστεί τον γιο του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Φερστάπεν ο πρεσβύτερος απευθύνθηκε προσωπικά στον Στάινερ, γράφοντας με απόλυτα αιχμηρό ύφος: «Γεια σου Γκούντερ. Καταλαβαίνω γιατί δεν είσαι πλέον επικεφαλής ομάδας στη F1. Με τον τρόπο που μιλάς».

Η διαφωνία του Μαξ Φερστάπεν με τη μορφή των κανονισμών του 2026 παραμένει έντονη, με τον ίδιο να ανανεώνει πρόσφατα την απειλή του ότι θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα εάν δεν εισακουστούν οι προτάσεις για αλλαγές με ορίζοντα το 2027. Η FIA έχει ήδη καταλήξει σε μια συμφωνία επί της αρχής ώστε να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη αναλογία ισχύος μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ενέργειας από το αρχικό 50-50 σε 60-40, με σκοπό να μειωθούν οι απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας από την πλευρά των οδηγών.

Hi Guenther. I understand why you not a F1 team boss anymore. The way you talk — Jos Verstappen (@MaVic009) May 30, 2026

Η προειδοποίηση του παγκόσμιου πρωταθλητή για το μέλλον του

Ο Φερστάπεν, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το τέλος του 2028, χαρακτήρισε αυτή την αλλαγή ως το απολύτως ελάχιστο που χρειάζεται για να παραμείνει στη Formula 1 την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του. Οι ακριβείς δηλώσεις του στον Καναδά αποτυπώνουν το μέγεθος του προβληματισμού του: «Αν παραμείνει έτσι, θα είναι μια μεγάλη χρονιά η επόμενη που δεν τη θέλω. Απλώς δεν είναι ψυχολογικά εφικτό για μένα να παραμείνω έτσι. Πραγματικά δεν είναι».

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση αναδεικνύει το τεράστιο πολιτικό παρασκήνιο που εξελίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των ομάδων, καθώς το σίριαλ για το μέλλον του κορυφαίου Ολλανδού οδηγού και τη διαμόρφωση της Formula 1 της νέας εποχής αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια.

