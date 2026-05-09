Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα, από σκληρές μάχες, στρατηγική, ανατροπές και επαφές, η BMW ήταν αυτή που κυριάρχησε στις φετινές 6 Ώρες Σπα στο WEC.

Σε έναν αγώνα που «έκοψε» την ανάσα μέχρι και τον τελευταίο γύρο, η BMW M Motorsport πήρε μια σπουδαία νίκη στις 6 Ώρες του Σπα. Ο δεύτερος αγώνας του WEC στο 2026 τα είχε όλα: έντονες μονομαχίες ρόδα με ρόδα, παιχνίδια στρατηγικής, επίδειξη ταχύτητας, ανατροπές και δραματικά συμβάντα που άλλαξαν τη ροή του.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Σέλντον βαν ντερ Λίντε, Ρενέ Ραστ και Ρόμπιν Φράινς με το #20 M Hybrid V8, δίνοντας στη BMW την πρώτη της νίκη στην κατηγορία Hypercar του WEC. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη νίκη της γερμανικής μάρκας με πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο σε θεσμό της ACO από το Λε Μαν του 1999.

Η χαρά της BMW δεν σταμάτησε εκεί, μιας και έκανε το 1-2, με τους Κέβιν Μάγκνουσεν, Ντρις Βανθούρ και Ραφαέλε Μαρσιέλο πήραν τη 2η θέση δίνοντας στην ομάδα ένα ονειρικό αποτέλεσμα. Η διαφορά στο φινάλε μεταξύ των δύο Hypercars ήταν στα 1,9 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #50 Ferrari των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν, οι οποίοι πάλεψαν μέχρι τέλους αλλά έχασαν από την BMW στις λεπτομέρειες.

Αγώνας στρατηγικής και ταχύτητας

Ο αγώνας στο Σπα αποδείχθηκε ιδιαίτερα συναρπαστικός και σε ορισμένα σημεία καθηλωτικός. Η στιγμή-κλειδί ήταν η απόφαση της BMW να βάλει το #20 νωρίς για το δεύτερο pit-stop δίνοντάς του την πρωτοπορία στην πίστα. Για να αποκτήσει ουσιαστικό πλεονέκτημα έπρεπε να βασιστούν και στην τύχη, η οποία χαμογέλασε στην BMW.

WE GO GREEN! 🟢



The TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps is underway.



Watch it live on https://t.co/w6RMSwCPPk 📺#WEC #6HSpa pic.twitter.com/pY2tbp8uCk — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

Με δύο ώρες για το φινάλε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του μετά από ατύχημα του #94 Peugeot με τη #79 Mercedes της GT3. Αυτό έφερε όλα τα Hypercars στην ίδια στρατηγική. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας επανεμφανίστηκε δύο ακόμη φορές εξαφανίζοντας της διαφορές. Η BMW είχε το 1-2, με το #20 να ελέγχει το ρυθμό και να φτάνει σε μία αξέχαστη νίκη. Το #15 από την άλλη με τον Μάγκνουσεν σε θέση οδηγού πάλεψε σκληρά καθώς δεχόταν έντονη πίεση από τη #50 Ferrari, το #7 Toyota, τη #009 Aston Martin και το #35 Alpine.

Top 3️⃣ Hypercar finishers after six hours...



and WOW did they fight for it!#WEC #6HSpa pic.twitter.com/CGEbPepaLq May 9, 2026

Επαφές και συμβάντα μεταξύ της Alpine και της Aston Martin μείωσαν τους διεκδικητές του βάθρου, με τα τελευταία λεπτά να είναι συγκλονιστικά. Η #50 Ferrari προσπάθησε με κάθε τρόπο να προσπεράσει αλλά δεν το κατάφερε κι έτσι η BMW πήρε το 1-2, την πρωτοπορία σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Σκληρές μάχες για τη 10άδα

Στην 4η θέση τερμάτισε η #009 Aston Martin Valkyrie με τον θηριώδη V12. Η βρετανική ομάδα θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει το βάθρο με το #007, όμως ένα συμβάν στην τελευταία ώρα του αγώνα με το #35 Alpine τους στέρησε τη δυνατότητα. Με 10 λεπτά για το τέλος του αγώνα το #009 εκμεταλλεύτηκε την κίνηση των GT3 και προσπέρασε το #7 Toyota του Καμούι Κομπαγιάσι και άφησε τον Ιάπωνα στην 5η θέση.

Έχοντας έναν ήσυχο αγώνα δίχως να εντυπωσιάσει, η κίτρινη Ferrari #83 της AF-Corse τερμάτισε στην 6η θέση, ακριβώς μπροστά από το #93 Peugeot. H γαλλική ομάδα περίμενε ένα καλύτερο αποτέλεσμα έχοντας το #94 στην pole position, ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος της.

Η Genesis Magma Racing πήρε την 8η θέση με το #17 GMR-001, σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, μόλις στο δεύτερο αγώνα της στο WEC και την κατηγορία Hypercar. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #12 της Cadillac Jota και το #8 της Toyota, το οποίο έχασε σημαντικό χρόνο στην εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας την τελευταία ώρα, καθώς ήταν στη 2η θέση.

BIG impact between #51 Ferrari and #32 BMW 😰



Alessandro Pier Guidi was completely helpless in this situation... both cars go back to the pits.#WEC #6HSpa #Ferrari pic.twitter.com/lfAVyTjrrG May 9, 2026

Η νίκη στην GT3 κρίθηκε στον τερματισμό

Το πρώτο GT3 αγωνιστικό που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν η #21 Ferrari 296. Όμως λόγω ποινής 5 δευτερολέπτων, η νίκη στην κατηγορία LMGT3 πήρε στους Αντάρους Άου, Τόμας Φλέμινγκ και Μάρτιν Κιρχόφερ με τη #10 McLaren 720S GT3 της Garage59.

Το πλήρωμα της βρετανικής ομάδας άντεξε στην πίεση της #27 Aston Martin των Ματία Ντρούντι, Ίαν Τζέιμς και Ζακ Ρόμπιτσον, οι οποίοι πάλεψαν μέχρι τέλους, όμως κατέλαβαν τη 2η θέση. Το βάθρο του αγώνα συμπλήρωσε η #92 Porsche 911 GT3 των Γιάσερ Σαχίν, Ρικάρντο Πέρα και Ρίχαρντ Λιτς.

What a finish for the #10 McLaren!! 👏



The @Garage_59 crew take the chequered flag to secure their first WEC victory! 🏆

#WEC #6HSpa #McLaren pic.twitter.com/JiGMKaxXMz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

Και τώρα Λε Μαν

Επόμενος σταθμός για το WEC είναι οι 24 Ώρες Λε Μαν. Ο θρυλικός αγώνας θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14 Ιουνίου.