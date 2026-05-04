Η οικογένεια του WEC θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο από το 2027, με τη McLaren να παρουσιάζει το νέο της και εντυπωσιακό Hypercar.

To 2027 ξεκινάει μια νέα εποχή για τη McLaren Racing, καθώς θα πάρει μέρος στην κατηγορία Hypercar του WEC. H βρετανική ομάδα παρουσίασε την MCL-HY, το Hypercar με το οποίο θα επιχειρήσει να κερδίσει τις 24 Ώρες Λε Μαν για πρώτη φορά μετά το 1995 στην κορυφαία κατηγορία.

Το πρωτότυπο αγωνιστικό, το οποίο είχε παρουσιαστεί στην αρχική του μορφή το 2025 στο Λε Μαν, είναι βασισμένο στο σετ κανονισμών LMD-h και έχει σασί της Dallara.

Our origin story started with a dream.



Now, we're going back to where that dream began - to the pinnacle of sports car racing - showing that Bruce's belief in what McLaren could be still defines who we are.



The MCL-HY is here to write our next chapter... pic.twitter.com/lGRK7cQ9Yw — McLaren Endurance Racing (@MCLEndurance) May 4, 2026

Όλα ξεκινάνε το 2027

Η MCL-HΥ διαφέρει σημαντικά από το show-car που είδαμε το 2025. Στο εργοστάσιο έχει γίνει σημαντική δουλειά στον αεροδυναμικό τομέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion, το πίσω μέρος άλλαξε δραστικά έπειτα από ενδελεχή έρευνα.

Το πρόγραμμα εξέλιξης θα υποστηριχθεί παράλληλα από την ανάπτυξη της έκδοσης MCL-HY GTR, ενός μοντέλου για χρήση αποκλειστικά σε πίστα που απευθύνεται σε πελάτες και θα παραχθεί σε περιορισμένα κομμάτια (30-35 μονάδες). Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι ότι το MCL-HY GTR δεν θα χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα LMDh, αλλά αποκλειστικά τον θερμικό κινητήρα, δίνοντας έμφαση στην οδηγική εμπειρία.

H νέα MCL-HY θα τροφοδοτείται από έναν V6 twin-turbo κινητήρα 2,9 λίτρων και θα συνδυάζεται από ένα υβριδικό σύστημα, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Πρωταρχικό ρόλο στις δοκιμές εξέλιξης θα έχει ο Μίκελ Γένσεν, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί ως ένας εκ των εργοστασιακών οδηγών της McLaren για το WEC. Στις δοκιμές θα πάρουν μέρος επίσης οι Γκρεγκουάρ Σόσι, Ρίτσαρντ Βερσούρ και Μπεν Χάνλεϊ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει αναλάβει η United Autosports στην οποία είναι συνιδιοκτήτης ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν.

Στόχος η επιστροφή στην κορυφή των αγώνων αντοχής

Η σχεδίαση της MCL-HY είναι εμπνευσμένη από την ιστορική McLaren M6A της δεκαετίας του ’60, με την οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος Μπρους ΜακΛάρεν. Η είσοδος στο WEC δεν είναι απλά ένα αγωνιστικό πρόγραμμα για τη McLaren, αλλά αγωνιστική δέσμευση στα κορυφαία πρωταθλήματα motorsport του πλανήτη.

Ο επικεφαλής του προγράμματος Hypercar, Τζέιμς Μπάρκλεϊ, χαρακτήρισε την παρουσίαση ως την αρχή μιας νέας εποχής: «Η αποκάλυψη του MCL-HY σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της επιστροφής της McLaren στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Από το χρωματισμό που τιμά τις ρίζες μας στο Can-Am, μέχρι το νέο υβριδικό Hypercar που εξελίσσεται από μια παγκόσμιας κλάσης ομάδα, αλλά και το πρόγραμμα πίστας που φέρνει ξανά τους πελάτες μας στο τιμόνι ενός αγωνιστικού Le Mans Hypercar, αυτό είναι μόνο η αρχή».

Από το 2027 η McLaren θα επιχειρήσει να κερδίσει την ίδια χρονιά το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού: Το GP Μονακό, τις 24 Ώρες Λε Μαν και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.