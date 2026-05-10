Η Ford επιβεβαιώνει τις επαφές με τον Μαξ Φερστάπεν για το κοινό τους μέλλον στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής.

Η συνεργασία της Ford με τη Red Bull Racing στη Formula 1 από φέτος δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη των μονάδων ισχύος. Όπως αποκαλύφθηκε, οι δύο πλευρές έχουν ήδη ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας για κάτι πολύ μεγαλύτερο: την κάθοδο του Μαξ Φερστάπεν στους αγώνες αντοχής (WEC) με το μελλοντικό Hypercar της αμερικανικής εταιρείας. Ο διευθυντής της Ford Performance, Μαρκ Ράσμπρουκ, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις για τις ευκαιρίες που προσφέρει η κατηγορία LMDh είναι ήδη στο τραπέζι.

Η Ford, η οποία φέτος συμμετέχει στο WEC με την Mustang στην κατηγορία LMGT3, ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία των πρωτοτύπων από το 2027. Το γεγονός ότι ο Φερστάπεν τρέφει τεράστιο ενδιαφέρον για τους αγώνες αντοχής είναι γνωστό, καθώς ο Ολλανδός θα συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα στις 24 Ώρες του Nurburgring με μια Mercedes-AMG GT3 της δικής του ομάδας, Verstappen Racing.

Παρά τον ενθουσιασμό και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα σχέδια για το άμεσο μέλλον. Ο Φερστάπεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το τέλος του 2028, κάτι που καθιστά το πρόγραμμά του εξαιρετικά πιεσμένο. Το κύριο εμπόδιο παραμένει το καλαντάρι της Formula 1, το οποίο τις περισσότερες φορές συμπίπτει με τις 24 Ώρες του Le Mans, στερώντας από τους κορυφαίους οδηγούς τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη νίκη στον εμβληματικό αγώνα.

Η «αξία» του Φερστάπεν πέρα από το τιμόνι

Σύμφωνα με τον Μαρκ Ράσμπρουκ, η Ford επιθυμεί να δει τον Φερστάπεν στο τιμόνι του Hypercar της, όχι μόνο για το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά κυρίως για την αγωνιστική του ποιότητα. Ο Ολλανδός έχει αποδείξει ότι είναι ένας «καθαρόαιμος» racer που θέλει να βρίσκεται στην πίστα κάθε Σαββατοκύριακο, είτε πρόκειται για το επίσημο grid της F1, είτε για αγώνες GT3 και sim racing.

Η Ford δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα του Φερστάπεν να εξελίσσει το αυτοκίνητο. Ο Ράσμπρουκ υπενθύμισε τις δοκιμές στη Βαρκελώνη, όπου το feedback που έδινε ο Μαξ μέσω του ασυρμάτου ήταν πιο πολύτιμο για τους μηχανικούς από όλα τα δεδομένα της τηλεμετρίας. Η οξυδέρκεια και η λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει τη συμπεριφορά του μονοθεσίου αποτελούν σπάνια χαρίσματα που μπορούν να απογειώσουν ένα νέο project.

Ακόμη και αν πρόκειται για έναν μόνο αγώνα, η παρουσία ενός οδηγού τέτοιου βεληνεκούς στο πρόγραμμα Hypercar της Ford θα ήταν καθοριστική. Το πρωτότυπο της Ford αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα δοκιμών του αργότερα φέτος, και παρόλο που το 2027 φαντάζει μακρινό, η προοπτική να δούμε τον Φερστάπεν να κυνηγά τη νίκη στο Le Mans είναι κάτι που ήδη εξάπτει τη φαντασία των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

