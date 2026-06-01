Μια χαλαρή συζήτηση σε παμπ της Οξφόρδης μεταξύ φίλων της Formula 1 κατέληξε σε επίσημη επιστημονική ονοματοδοσία, εμπνευσμένη από τον οδηγό της McLaren.

Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα εσωτερικό αστείο μεταξύ συναδέλφων σε μια παμπ, κατέληξε σε μια επίσημη επιστημονική ανακάλυψη που συνδέει τον κόσμο της παλαιοντολογίας με το grid της Formula 1. Ένα νέο είδος σφήκας που έζησε πριν από 98 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική Περίοδο, έλαβε επίσημα το όνομα του οδηγού της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, έπειτα από έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Palaeoworld.

Ο 27χρονος Γάλλος ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Κοραντέν Ζουό, μαζί με τους καθηγητές Ντι-Γινγκ Χουάνγκ και Σέλσο Ο. Αζεβέντο, μελέτησαν ένα απολίθωμα εντόμου εγκλωβισμένο σε κεχριμπάρι από τη Μιανμάρ. Όταν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα είδος που ανήκει στο εξαφανισμένο γένος Gwesped, ο Ζουό είχε το προνόμιο της ονοματοδοσίας και επέλεξε το Gwesped piastrii, θέλοντας να τιμήσει τον Αυστραλό σταρ.

📄New flat wasps (Hymenoptera: Bethylidae) from the middle Cretaceous Kachin amber of Myanmar

We described two new species and dedicated one to @OscarPiastri @McLarenF1

🔗https://t.co/a8eoZpvfcZ pic.twitter.com/pEsuakbmym — Corentin Jouault (@JouaultCorentin) January 9, 2026

Η υπόσχεση στην παμπ και η σύνδεση με το «PiastriHive»

Ο Ζουό, ο οποίος είναι ισόβιος φίλος της Formula 1, εξήγησε ότι η ιδέα προέκυψε πέρυσι κατά τη διάρκεια έντονων συζητήσεων με συναδέλφους του για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Για να κλείσει τη συζήτηση, δήλωσε χαριτολογώντας ότι θα έδινε το όνομα του Πιάστρι στο επόμενο είδος που θα ανακάλυπτε, καθώς θαύμαζε την ήρεμη και επαγγελματική του στάση από την πρώτη του κιόλας σεζόν. Υπήρχε επίσης μια ωραία σύμπτωση με το «PiastriHive», το όνομα της κοινότητας των οπαδών του Αυστραλού, μιας και οι μέλισσες αποτελούν ένα εξειδικευμένο είδος σφήκας.

Λίγους μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια ερευνητικής παραμονής στην Κίνα, ο Ζουό και ο Χουάνγκ εξέτασαν μια εντυπωσιακή συλλογή απολιθωμάτων εντόμων και εντόπισαν το συγκεκριμένο δείγμα. Η λεπτομερής ταξινομική μελέτη, η οποία περιλάμβανε την κοπή και το γυάλισμα του κεχριμπαριού για την ανάδειξη των ανατομικών χαρακτηριστικών, επιβεβαίωσε ότι το έντομο ανήκε σε μια εντελώς εξαφανισμένη γραμμή από την εποχή των δεινοσαύρων, επισφραγίζοντας την υλοποίηση της υπόσχεσης.

Η διπλή ορθογραφία και το «παπάγια» χρώμα της McLaren

Η επιστημονική ονομασία του είδους καταγράφεται ως «piastrii» με δύο «ι» στο τέλος, γεγονός που δεν αποτελεί ορθογραφικό λάθος αλλά επιταγή της ζωολογικής ονοματολογίας. Όταν ένα είδος παίρνει το όνομά του από έναν άνδρα, προστίθεται η κατάληξη «-i» στο επώνυμο. Εφόσον το επώνυμο του Πιάστρι τελειώνει ήδη σε «i», το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται με τη διπλή κατάληξη. Σύμφωνα με τη μελέτη, το είδος ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα γνωστά του γένους του λόγω του μεγαλύτερου αριθμού κεραιών και της ιδιαίτερης νεύρωσης των εμπρός φτερών του.

Πέρα από τον θαυμασμό του ερευνητή προς τον οδηγό, η επιλογή είχε και οπτική βάση, καθώς το κομμάτι του κεχριμπαριού (διαστάσεων 10 x 8 x 2 χιλιοστών) έχει ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα που θυμίζει το χαρακτηριστικό «παπάγια» χρώμα της McLaren. Αυτή η αναφορά λειτούργησε παράλληλα ως φόρος τιμής στη βραζιλιάνικη καταγωγή του συνάδελφού του, Σέλσο Αζεβέντο, καθώς η McLaren και η Βραζιλία μοιράζονται μια ιστορική σύνδεση στη Formula 1, κυρίως λόγω της κληρονομιάς του θρυλικού Άιρτον Σένα.

Η αντίδραση του Πιάστρι και η επόμενη ανακάλυψη

Η είδηση προκάλεσε γρήγορα το ενδιαφέρον της κοινότητας της Formula 1, με την ίδια την ομάδα της McLaren να δημοσιεύει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Όσκαρ Πιάστρι αντιδρά με χιούμορ στα λογοπαίγνια της επικοινωνιακής του ομάδας σχετικά με τις σφήκες. Ο Ζουό δήλωσε έκπληκτος από την τεράστια προσοχή που έλαβε η ανακάλυψή του, σημειώνοντας ότι ξύπνησε το πρωί στην Ιαπωνία όπου βρίσκεται, βρίσκοντας το τηλέφωνό του γεμάτο ειδοποιήσεις και μηνύματα από φίλους.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να δώσει το όνομα κάποιου άλλου οδηγού της Formula 1 σε μελλοντική του ανακάλυψη, ο Γάλλος παλαιοντολόγος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι η αφιέρωση ενός είδους σε ένα πρόσωπο πρέπει να παραμένει μια ιδιαίτερη και σπάνια κίνηση. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι αν το επιχειρούσε ξανά στο μέλλον, θα προτιμούσε να τιμήσει κάποιον οδηγό από παλαιότερες γενιές, αναφέροντας ως πιθανή επιλογή τον συμπατριώτη του και θρύλο του αθλήματος, Αλέν Προστ.

