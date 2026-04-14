Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα στο 2026, με την κατηγορία Hypercar να είναι για μία ακόμη χρονιά στο προσκήνιο.

Η εβδομάδα αγώνα για το WEC έφτασε, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για τον εναρκτήριο αγώνα στην Ίμολα. Η φετινή σεζόν φέρνει αλλαγές, με νέα πρόσωπα να συντελούν το grid και νέα αγωνιστικά αυτοκίνητα να δίνουν μάχη για διάκριση.

Καθυστερημένη εκκίνηση

H πρεμιέρα του 2026 ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο στο Κατάρ. Ωστόσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα σχέδια του πρωταθλήματος και ο αγώνας στο Κατάρ μετατέθηκε για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει για μία ακόμη φορά η κατηγορία Hypercar. Τα «θηρία» των αγώνων αντοχής αναμένεται να δώσουν σκληρές μάχες και τα βλέμματα όλων είναι στη Ferrari, την οποία θα προσπαθήσουν να κερδίσουν για να τη ρίξουν από την κορυφή.

Η νέα προσθήκη στη Hypercar είναι η Genesis Magma Racing. Πρόκειται για την πρώτη εξόρμηση της Hyundai Motorsport (σ.σ. η Genesis είναι θυγατρική της) στους αγώνες αντοχής, με το πρωτότυπο αγωνιστικό της να βασίζεται στο σετ κανονισμών της LMDh. Αντίθετα, από το grid του 2026 θα απουσιάσει η Porsche, η οποία αποχώρησε λόγω των κακών της οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2025.

Γνωρίστε τις ομάδες της Hypercar

Ferrari AF Corse: H πρωταθλήτρια Ferrari μπαίνει στο 2026 ως το σημείο αναφοράς. Η 499P δεν είναι απλώς γρήγορη, είναι ίσως το πιο ισορροπημένο Hypercar σε όλο το grid, με εξαιρετική διαχείριση ελαστικών, σταθερότητα σε μεγάλα stints και υψηλή απόδοση σε διαφορετικού τύπου πίστες.

H ιταλική εταιρεία έχει τρεις 499P στο grid και τη φετινή σεζόν. Οι πρωταθλητές, Αντόνιο Τζοβινάτσι, Τζέιμς Καλάντο και Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι θα βρεθούν στο τιμόνι του αγωνιστικού #51, ενώ στο #50 θα συναντήσουμε τους Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν. Στην κίτρινη Ferrari #83 θα αγωνιστούν και φέτος οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Γε Γεφέι και Φιλ Χάνσον.

Toyota: H Toyota κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έχοντας στις τάξεις της ένα ιδιαίτερα ανασχεδιασμένο Hypercar. Το GR010 δίνει τη θέση του στο TR010 Hybrid και στοχεύει στην επιστροφή σε νίκες και τίτλους.

Η οδηγική σύνθεση παραμένει η ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Στο #7 θα αγωνιστούν οι Μάικ Κόνγουεϊ, Καμούι Κομπαγιάσι και Νικ ντε Βρις, ενώ στο #8 συναντάμε τους Σεμπαστιάν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα.

Cadillac: H ομάδα που έδειξε εξαιρετική ταχύτητα αλλά όχι σταθερότητα το 2025 ήταν η Cadillac Jota. Η αγγλοαμερικανική ομάδα με το ανανεωμένο Hypercar στοχεύει στον τίτλο έχοντας στις τάξεις της εξαιρετικούς οδηγούς.

Οδηγοί της θα είναι οι Άλεξ Λιν, Ουίλ Στίβενς και Νόρμαν Νάτο στο #12 και οι Ερλ Μπάμπερ, Σεμπαστιάν Μπουρντέ και Τζακ Έιτκεν στο #38.

BMW: H M Hybrid V8 έδειξε σημάδια μεγάλης προόδου κατά τη διάρκεια του 2025 και το 2026 είναι η ευκαιρία η γερμανική ομάδα να πάει ένα βήμα παραπέρα. Το πρωτότυπο αγωνιστικό έχει αναβαθμιστεί και στόχος είναι να φτάσει στην πρώτη της νίκη.

Η οδηγική της σύνθεση περιλαμβάνει τεράστια ονόματα των αγώνων αντοχής. Το #15 θα οδηγήσουν οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Ραφαέλε Μαρσιέλο και Ντρις Βανθούρ, ενώ στο #20 θα βρίσκονται οι Ρενέ Ραστ, Ρόμπιν Φράινς και Σέλντον φαν ντερ Λίντε.

Peugeot: H ομάδα που θέλει να δει όσο τίποτα αποτελέσματα είναι η Peugeot. Οι θετικές εμφανίσεις της περασμένης σεζόν πρέπει να μετουσιωθούν σε ισχυρά αποτελέσματα εφέτος ώστε να δικαιολογήσει στον Όμιλο Stellantis τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στο grid.

To lineup της έχει ανανεωθεί και στο #93 9Χ8 θα βρίσκονται οι Πολ ντι Ρέστα, Στόφελ Φαντόρν και Νικ Κάσιντι, ενώ στο #94 9Χ8 συναντάμε τους Λοΐκ Ντιβάλ, Μάλθε Γιάκομπσεν και Τεό Πουρσέρ.

Alpine: Στην τελευταία της σεζόν στο WEC (σ.σ. η Renault αποφάσισε ξαφνικά να βάλει τέλος στο πρόγραμμα) η γαλλική ομάδα θέλει να ξεχωρίσει. Η νίκη που πήρε το 2025 στο Φούτζι δεν ήταν τυχαία και το ταλέντο που έχει στις τάξεις της είναι αρκετό ώστε να της δώσει αυτό που επιζητά.

Το Hypercar A424 έχει ανανεωθεί και στο #36 θα είναι οι Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα, Σαρλ Μιλεσί και Φέρντιναντ Χάμπσμπουργκ, ενώ στο #36 θα οδηγήσουν οι Φρεντ Μακοβιέκι, Ζουλ Γκουνιόν και Μαξίμ Μαρτάν.

Aston Martin: Έπειτα από μία αναγνωριστική σεζόν, η Aston Martin ξεκινάει το 2026 με στόχο τη διάκριση. Έχοντας την Valkyrie με τον θηριώδη V12 κινητήρα να κεντρίζει βλέμματα και να «σπάει» τύμπανα, η Aston Martin THOR, όπως είναι η κανονική της ονομασία, έχει κερδίσει το κοινό.

Στη #007 Valkyrie θα βρίσκονται εφέτος οι Χάρι Τίνκνελ, Τομ Γκάμπλ και Ρος Γκαν, ενώ στη #009 θα οδηγήσουν οι Άλεξ Ριμπέρας, Μάρκο Σόρενσεν και Ρόμαν ντε Άντζελις.

Genesis Magma Racing: Η νέα ομάδα του grid υπόσχεται πως θα παλέψει για βαθμούς από την πρώτη στιγμή. Η περίοδος εξέλιξης του GMR-001 ήταν έντονη και ο αγώνας της Ίμολα θα δείξει όλη την πρόοδο των τελευταίων 18 μηνών.

Η σοβαρότητα του προγράμματος φαίνεται από τους αστέρες που επέλεξε για την πρώτη της σεζόν. Στο #17 πρωτότυπο θα οδηγήσουν οι Αντρέ Λότερερ, Πίπο Ντερανί και Ματίς Ζομπέρ, ενώ στο #19 συναντάμε τους Ματιέ Ζαμινέ, Πολ-Λουπ Σατάν και Ντανιέλ Ζουκαντέλα.

Η μετάδοση του πρωταθλήματος

To πρωτάθλημα του WEC μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω του Eurosport. Εναλλακτικά το νέο συνδρομητικό FIA WEC+ προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε όλους τους αγώνες σε ζωντανή μετάδοση, ενώ περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο από παλαιότερους αγώνες και πολλά ντοκιμαντέρ.