Δυναμικό ξεκίνημα για τη Ferrari AF-Corse, η οποία έκανε το 1-2-3 στις επίσημες δοκιμές του WEC για το 2026, πριν από την πρεμιέρα της σεζόν.

Το επίσημο τεστ του WEC για το 2026 έχει περάσει στην ιστορία, με το πρωτάθλημα να ετοιμάζεται πλέον για τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Η Ίμολα φιλοξένησε τον «Πρόλογο» του πρωταθλήματος, με ομάδες και οδηγούς να έχουν στη διάθεσή τους 8 ώρες δοκιμών ώστε να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα.

Η ημέρα ξεκίνησε με την πίστα να είναι βρεγμένη λόγω βροχής, όμως σταδιακά άρχισε να στεγνώνει. Αυτό επέτρεψε να γίνουν δοκιμές τόσο με ελαστικά βροχής όσο και σλικ, δίνοντας πολύτιμα δεδομένα στις ομάδες. Μέχρι το απόγευμα η πίστα είχε στεγνώσει και έγιναν και προσομοιώσεις κατατακτηρίων.

Η Ferrari ως σημείο αναφοράς

Ο Αντόνιο Φουόκο σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με 1:31,177, οδηγώντας τη #50 Ferrari 499P, επίδοση που αποδείχθηκε η κορυφαία όχι μόνο της απογευματινής περιόδου αλλά και ολόκληρου του Προλόγου. Πίσω του στη 2η θέση ήταν ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα με τη #83 της AF Corse όντας μόλις 0,126 δευτερόλεπτα μακριά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική προετοιμασία της πρωταθλήτριας ομάδας, η οποία δείχνει ήδη να έχει βρει ρυθμό σε μια πίστα που παραδοσιακά απαιτεί ισορροπία και υψηλά επίπεδα κάθετης δύναμης.

BMW και Alpine έδειξαν καλό πρόσωπο

Η ομάδα που έφτασε πιο κοντά στη Ferrari ήταν η BMW, με τον Ρόμπιν Φρινς με τη #20 M Hybrid V8 να είναι μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ακολούθησαν τα δύο Hypercars της Alpine, με το #36 A424 να είναι μπροστά από το #35, με τη γαλλική ομάδα να ξεκινάει δυνατά την τελευταία της σεζόν στο WEC.

H τελευταία ομάδα που βρέθηκε εντός δευτερολέπτου της Ferrari ήταν η Peugeot. Το #94 9X8 πήρε την 7η θέση και ήταν 0,9 δλ μακριά από την κορυφή.

Joint top speed of the Prologue: 319.5km/h ⚡️



#94 @peugeotsport set the pace on lap 54 of the morning session, and it was matched by #12 Cadillac @JotaSport on lap 80 of the same session!



Check out who put in the most laps overall ⬇️#WEC #6HImola pic.twitter.com/yodj9F8zG9 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 14, 2026

Κρύβονται Toyota και Cadillac;

H BMW πήρε την 8η θέση με το #15 Hypercar της μπροστά από το πρώτο Toyota. H ιαπωνική ομάδα επικεντρώθηκε στο ρυθμό αγώνα και είχε ως καλύτερο πλασάρισμα την 9η θέση με το νέο TR010 Hybrid κάνοντας αρκετά νωρίς στην απογευματινή διαδικασία τον καλύτερο χρόνο της. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η Peugeot με το #93.

First laps for the @ToyotaRacingWEC TR010 Hybrid 🤤



With an upgraded car, new name and fresh colour scheme, Toyota means business this year.#WEC #6HImola #Toyota pic.twitter.com/osMQf35Miv April 14, 2026

Με ανάμεικτα συναισθήματα ολοκλήρωσε τον Πρόλογο η Aston Martin. Η 12η θέση στην κατάταξη ήταν το καλύτερό της αποτέλεσμα με τη #007 Valkyrie, ωστόσο η #009 είχε ατύχημα στην πρωινή διαδικασία και θα χρειαστεί αλλαγή σασί.

Η Cadillac ενδέχεται να είναι ακόμη μια ομάδα που «κρύφτηκε», μιας και ο ταχύτερος χρόνος της έγινε στην πρωινή περίοδο του Προλόγου. Θετικό ξεκίνημα για τη Genesis Magma Racing στο 2026, με την κορεατική ομάδα να είναι μόλις 2,4 δλ μακριά από την κορυφή.

Τι έγινε στην GT3

Πολλές εναλλαγές είχε η πρωτοπορία στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος. Νέες ομάδες και νέοι συνδυασμοί οδηγών έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην Ίμολα με στόχο την εύρεση του καλύτερου δυνατού γύρου.

Ταχύτερη ομάδα ήταν η The Heart of Racing με τη #27 Aston Martin Vantage GT3 και χρόνο 1:42,698. Στη 2η θέση ήταν η #21 Ferrari 296 GT3 της AF-Corse, ενώ την 3η θέση κατέλαβε η #10 McLaren 720S GT3 της Garage59.

Τώρα ξεκινάει η σεζόν

Οι 6 ώρες της Ίμολα, ο πρώτος αγώνας του WEC για το 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 17-19 Απριλίου. Ακολουθήστε όλη τη δράση του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

