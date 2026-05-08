Για πρώτη φορά στην ιστορία της στο WEC η Peugeot Sport θα εκκινήσει αγώνα από την pole position και πλέον στοχεύει στη νίκη.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες του Σπα, ο δεύτερος αγώνας του WEC στο 2026, αποδείχθηκαν ανατρεπτικές. Η μάχη για την pole position ήταν υπόθεση τριών κατασκευαστών, με την Peugeot Sport να είναι αυτή που αναδείχθηκε κυρίαρχη, ενώ τρεις διαφορετικοί κατασκευαστές είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη του ενός δεκάτου του δευτερολέπτου.

Πρώτη pole για την Peugeot

Ο Μάλθε Γιάκομπσεν με το #94 9X8 Hybrid «πέταξε» στη 12λεπτη διαδικασία της Hypercar και πήρε μια εντυπωσιακή pole position. O Δανός, ο οποίος είχε τετ-α-κε στο Q1 σημείωσε το 2:00,653 και πήρε την 1η θέση και αύριο μαζί με τους Λοΐκ Ντιβάλ και Τεό Πουρσέρ (σ.σ. το πλήρωμα του #94) θα έχουν την καλύτερη θέση στην εκκίνηση.

Η απόδοση του Γιάκομπσεν ήταν αρκετή για να αφήσει στη 2η θέση τον Ουίλ Στίβενς με το #12 Cadillac για μόλις 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου. O Βρετανός πίεσε στο όριο αλλά δεν κατάφερε να δώσει ακόμη μια pole στη Hertz Team Jota. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει το #35 Alpine Α424, με τον Σαρλ Μιλεσί να χάνει την pole position για μόλις 78 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η γαλλική ομάδα «κλείδωσε» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με το #36 Α424 να είναι στην 4η θέση. Η Cadillac είχε το #38 Hypercar της στην 5η θέση, ενώ η Aston Martin βρέθηκε στις θέσεις 6 και 7. Η πρώτη Ferrari στην κατάταξη ήταν η #50 που θα εκκινήσει τον αγώνα από την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #93 Peugeot και η #15 BMW.

Η νικήτρια του πρώτου αγώνα στην Ίμολα, Toyota Racing, είχε ως καλύτερο πλασάρισμα τη 12η θέση με το #7 TR010.

Κλειστή μάχη στη GT3

Στην LMGT3, η Lexus είχε τον πρώτο λόγο με τον Αντριέν Ντέιβιντ να παίρνει την pole position πίσω από το τιμόνι του #78 RC-F GT3. Στη 2η θέση, μόλις 0,194 δλ πίσω ήταν η #27 Aston Martin της Heart of Racing, ενώ την 3η θέση κατέλαβε η #77 Ford Mustang της Proton Competition.

Η ώρα του αγώνα

Οι 6 Ώρες του Σπα είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 15:00 ώρα Ελλάδος το Σάββατο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μέσω του Eurosport και του WEC TV+.

Αποτελέσματα