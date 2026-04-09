H Ferrari βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης νέου κινητήρα για το 2026, ωστόσο το αγωνιστικό του ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιηθεί, μέσα στο καλοκαίρι.

Η μάχη των κινητήρων έχει ήδη ξεκινήσει στη φετινή σεζόν της Formula 1. Οι κατασκευαστές, έχοντας πάρει δεδομένα από τα πρώτα τρία Grand Prix και στα εργοστάσιά τους επιχειρούν να βελτιώσουν την απόδοση των μονάδων ισχύος και να βρουν τρόπους να τις εξελίξουν.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός AUDO, ο οποίος θα επιτρέψει σε ορισμένους κατασκευαστές να παρουσιάσουν αναβαθμίσεις στους κινητήρες τους. Για να συμβεί αυτό πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και φυσικά, να έχουν έτοιμες τις εξελιγμένες μονάδες ισχύος.

Το πλάνο της Ferrari

Η Ferrari εργάζεται ήδη πάνω σε ένα νέο σχεδιασμό κινητήρα για το 2026, με στόχο την αύξηση της ιπποδύναμης αλλά και τη μείωση της φθοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται άμεσα από τον μηχανισμό ADUO και τις τελικές εγκρίσεις της FIA. Παρότι υπάρχει η δυνατότητα μικρών παρεμβάσεων μετά τον 6ο αγώνα, η ουσιαστική αναβάθμιση απαιτεί χρόνο.

Σύμφωνα με το Autoracer, οι τρέχουσες ενδείξεις δείχνουν ότι η νέα προδιαγραφή δεν θα είναι έτοιμη πριν τον Ιούλιο.

Πιθανότατα η Ferrari θα αγωνιστεί με τον αναβαθμισμένο κινητήρα όταν αλλάξει για τρίτη φορά στη σεζόν. Με τους κανονισμούς να επιτρέπουν χρήση τεσσάρων κινητήρων στη σεζόν, η δεύτερη μονάδα, που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το διάστημα Μόντρεαλ–Βαρκελώνη, θα έχει ουσιαστικά την ίδια προδιαγραφή με την αρχική.

Το χάσμα από τη Mercedes

H ομάδα με τον ισχυρότερο κινητήρα στο φετινό grid είναι η Mercedes-AMG. Η γερμανική ομάδα εμφανίστηκε πιο έτοιμη από τον ανταγωνισμό και απολαμβάνει ένα υγιές για την ώρα προβάδισμα. Η διαφορά από τη Ferrari εκτιμάται πως είναι γύρω στους 30 ίππους, μια τεράστια διαφορά.

Η υπεροχή αυτή της Mercedes δεν περιορίζεται μόνο στην ισχύ από τη μονάδα ισχύος. Επεκτείνεται και στην απόδοση του μονοθεσίου, με καλύτερη πρόσφυση και διαχείριση ροπής.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, κατασκευαστές όπως η Ferrari, η Audi και η Honda αναμένεται να βρεθούν εντός των ορίων για αξιοποίηση του ADUO, πιθανότατα ακόμη και στο ανώτερο επίπεδο του 4%.

Αντίθετα, η Red Bull Racing δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σημαντικό ζήτημα κινητήρα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο σασί. Όπως προκύπτει, η διαφορά του κινητήρα εσωτερικής καύσης του RBPT με αυτού της Mercedes είναι κάτω από 10 ίππους, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε το εργοστάσιο της αυστριακής ομάδας.

Η τελική εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις επόμενες αξιολογήσεις, με τη FIA να καθορίζει ποιοι κατασκευαστές θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εξέλιξη. Η Ferrari γνωρίζει ότι πρέπει να καλύψει τη διαφορά από τη Mercedes εάν θέλει να ανταγωνιστεί τη Mercedes για το πρωτάθλημα.

