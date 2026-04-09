Επίσημα εκτός Red Bull Racing θα τεθεί μελλοντικά ο Τζανπιέρο Λαμπιάσε, ο οποίο «ετοιμάζει βαλίτσες» για λογαριασμό της McLaren.

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε επίσημα μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της, καθώς ο Τζανπιέρο Λαμπιάσε θα αποχωρήσει στο τέλος του 2027. Ο άνθρωπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως αρχιμηχανικός του Μαξ Φερστάπεν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ετοιμάζεται να κλείσει έναν πολυετή κύκλο στο Μίλτον Κινς.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y April 9, 2026

O Ιταλός, όπως ανακοίνωσε η αυστριακή ομάδα, θα αφήσει τα καθήκοντά του όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

«Η Red Bull Racing επιβεβαιώνει ότι ο Τζανπιέρο Λαμπιάσε θα αποχωρήσει το 2028, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Παραμένει head of racing και race engineer του Φερστάπεν μέχρι τότε και είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στο να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μαζί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Red Bull.

H McLaren ανακοίνωσε Λαμπιάσε

Με τη σειρά της, η McLaren Racing προέβη σε ανακοίνωση, στην οποία επισημοποίησε την πρόσληψη του Λαμπιάσε. Ο Ιταλός θα αναλάβει το ρόλο του Chief Racing Officer και ιεραρχικά θα τοποθετηθεί κάτω από τον επικεφαλής, Αντρέα Στέλα.

«Η McLaren Racing με χαρά ανακοινώνει ότι ο Τζανπιέρο Λαμπιάσε θα ενταχθεί στη McLaren Mastercard Formula 1 Team ως Chief Racing Officer, αναφερόμενος στον επικεφαλής, Αντρέα Στέλα».

Με τον τρόπο αυτό η McLaren θα ενισχυθεί περεταίρω οργανωτικά και διοικητικά, δημιουργώντας μια ισχυρή δομή στην οποία μπορεί να επενδύσει ώστε να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.

BREAKING: GianPiero Lambiase will join McLaren once his existing contract at Red Bull Racing ends, no later than 2028



He will take on the role of Chief Racing Officer, reporting into Team Principal Andrea Stella#F1 pic.twitter.com/8y9nnWiaLm — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Νέο πλήγμα για τη Red Bull

Η Red Bull Racing έχει ξεκινήσει άσχημα τη φετινή σεζόν της Formula 1, με τα προβλήματά της να πηγάζουν από το 2025. Η επικείμενη αποχώρηση του Λαμπιάσε θα είναι μία ακόμα στη λίστα με τα μεγάλα στελέχη που αποχωρούν από το Μίλτον Κινς.

Η super team που «χτίστηκε» τα τελευταία 10 χρόνια και κυριάρχησε από το 2021 έως το 2024 έχει διασπαστεί και δεν αποκλείεται οι αποχωρήσεις να συνεχιστούν. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως σκέφτεται να φύγει από τη Formula 1 και σε μία ομάδα που δεν παλεύει ούτε για βάθρα, η απόφασή του ενδέχεται να είναι πιο εύκολη απ’ όσο νόμιζε.

