Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι επόμενες εβδομάδες στον κόσμο της Formula 1, με τους κατασκευαστές κινητήρων να ετοιμάζουν αναβαθμίσεις στις μονάδες ισχύος τους.

H φετινή σεζόν της Formula 1 εξελίσσεται σε μάχη και εκτός πίστας, με τα εργοστάσια των ομάδων να δίνουν το δικό τους αγώνα για να βελτιώσουν την αγωνιστική τους φόρμα. Πέρα από την εξέλιξη στην αεροδυναμική των μονοθεσίων, ένας παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη φετινή σεζόν είναι η βελτίωση των μονάδων ισχύος.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ορισμένοι κατασκευαστών, μέσω του νέου μηχανισμού ADUO θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν βελτιώσεις στους κινητήρες.

Οι αναβαθμίσεις στο προσκήνιο

Μπορεί να μην έχει δοθεί έγκριση από την FIA, ωστόσο στα εργοστάσια πολλών ομάδων γίνονται διεργασίες ώστε να παρουσιαστούν σύντομα οι πρώτες αναβαθμίσεις στις μονάδες ισχύος. Η Mercedes-AMG φαίνεται πως είναι αυτή που διαθέτει τον ισχυρότερο κινητήρα του grid και είναι το σημείο αναφοράς στη μέτρηση του ADUO. Σύμφωνα με το Autoracer, η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης των Γερμανών αγγίζει τους 560 ίππους.

Ο μηχανισμός ADUO αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά τον αγώνα του Μονακό. Οι κατασκευαστές που είναι έτοιμοι για να εφαρμόσουν αναβάθμιση στη μονάδα ισχύος τους είναι οι: Ferrari, Audi και Honda.

Στο ιταλικό εργοστάσιο υπό την καθοδήγηση του Ενρίκο Γκουαλτιέρι, η Ferrari φέρεται να έχει «ποντάρει» στο ότι θα αποκτήσει πρόσβαση στο ADUO και έχει ήδη εγκρίνει ένα πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων. Στο Μαρανέλο πιστεύουν πως υστερούν 20-25 ίππους σε σχέση με τον κινητήρα της Mercedes και μια πιθανή βελτίωση θα τους φέρει πιο κοντά σε δυναμική.

Ο κατασκευαστής που θα μείνει χωρίς ADUO

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Red Bull Powertrains είναι πολύ πιθανό να μην πάρει έγκριση από το ADUO. Ο κινητήρας DM01, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Ford, φαίνεται πως είναι ισχυρότερος απ’ ότι περίμεναν όλοι στο paddock, κάτι που επιβεβαιώνει ότι αεροδυναμικά η RB22 υστερεί σημαντικά του ανταγωνισμού.

Η τελική απόφαση ανήκει στην FIA, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα μετά τους 6 πρώτους αγώνες στη σεζόν. H εφαρμογή του ADUO και η δουλειά των εργοστασίων στην εξέλιξη των κινητήρων θα δώσει μια νέα εικόνα για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών κανονισμών του 2026. Το ζήτημα στην όλη υπόθεση είναι να μην καταλήξει σε έναν πολιτικό «πόλεμο» μεταξύ των κατασκευαστών.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.