Η Hyundai αποκαλύπτει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μέλος της οικογένειας IONIQ στη Milano Design Week 2026, αναδεικνύοντας τη μετατροπή των ιδεών σε κίνηση.

Η Hyundai ανακοίνωσε την επίσημη συμμετοχή της στη Milano Design Week 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 26 Απριλίου. Κεντρικό σημείο της παρουσίας της στην Torneria Tortona, το δημιουργικό κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού, θα είναι η Παγκόσμια Πρεμιέρα του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 3. Το νέο μοντέλο αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας, συνδέοντας την αρχική ιδέα απευθείας με το τελικό προϊόν.

Μέσα από την εντυπωσιακή εγκατάσταση με τίτλο «Unfold Story», οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μοναδική διαδικασία σχεδιασμού της εταιρείας. Η εγκατάσταση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Hyundai ζωντανεύει το design, ξεκινώντας από ένα απλό φύλλο χαρτιού και καταλήγοντας σε ένα έργο τέχνης από χάλυβα. Η μετατροπή αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των υλικών, της χειροτεχνίας και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κινητικότητα.

Σχεδιαστική εμπειρία και διαδραστικά εργαστήρια

Η παρουσία της Hyundai στο Μιλάνο δεν περιορίζεται στην αποκάλυψη του οχήματος, αλλά περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αφήγηση που ξεκινά από την ιδέα και φτάνει στο αντικείμενο. Ειδικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν από σχεδιαστές της μάρκας θα επιτρέψουν στο κοινό να εξερευνήσει τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία του IONIQ 3. Οι επισκέπτες θα δουν από κοντά πώς οι αρχές αυτές επηρεάζουν τη μελλοντική κινητικότητα μέσω του σχεδιασμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του IONIQ 3 αναμένεται να ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του στην ιταλική πόλη. Η πρεμιέρα αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σειράς εκδηλώσεων που στόχο έχουν να καταστήσουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας προσβάσιμη και κατανοητή στο ευρύ κοινό.