Οι μάχες μεταξύ των οδηγών είναι πλέον πιο δίκαιες σύμφωνα με τον Ίσακ Χατζάρ, με το πρόβλημα των προσπεράσεων να έχει πλέον λυθεί λόγω των νέων μονοθεσίων.

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στους αγώνες, με τις απόψεις των οδηγών να διίστανται. Η αυξημένη ηλεκτρική ισχύς και η διαχείρισή της μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια και έντονες αντιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, πολλοί οδηγοί απολαμβάνουν τις περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα και μάχης με άλλους οδηγούς.

Τα παράπονα των οδηγών έχουν οδηγήσει την FIA και τη Formula 1 να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς μέχρι το GP Μαϊάμι.

Τα προσπεράσματα είναι πλέον εφικτά

Μετά από τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν, οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την οδηγική τους εμπειρία και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, παρότι έχει πολλά παράπονα από το μονοθέσιό του, αναγνωρίζει πως πλέον οι μάχες δεν απειλούνται υπό εξαφάνιση όπως γινόταν το 2025.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που δύο μονοθέσια με ίδιο ρυθμό μπορούν να προσπερνούν το ένα το άλλο. Πέρυσι χρειαζόσουν έξι ή επτά δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά για να κάνεις προσπέραση και όταν την έκανες, συνήθως δεν σε ξαναπερνούσαν», είπε αρχικά.

Παρά τη βελτίωση, ο οδηγός της Red Bull Racing αναγνωρίζει ότι υπάρχει και μια «τεχνητή» διάσταση: «Σίγουρα κάνει τους αγώνες καλύτερους, αλλά κάποιες φορές είναι λίγο τεχνητό. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Πάντως είναι καλύτεροι οι αγώνες από πριν. Χρειάζονται και κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, αλλά και χρόνος για τους μηχανικούς».

Τα νούμερα δείχνουν την αλλαγή

Η διαφορά αποτυπώνεται και στα στατιστικά. Στους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν του 2026 καταγράφηκαν 149 προσπεράσεις (χωρίς να υπολογίζονται αυτές του πρώτου γύρου), έναντι μόλις 63 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η δράση στην πίστα έχει γίνει πιο έντονη, ωστόσο έχει συνδυαστεί με παράπονα οδηγών.

