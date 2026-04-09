Nissan Juke Pulse: Η ειδική έκδοση που «δονεί» την κατηγορία των B-SUV

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δημιουργία των compact crossover, η Nissan παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του εμβληματικού της μοντέλου

Το Nissan Juke δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς από το 2010 έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των B-SUV, με περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, η Nissan αποκαλύπτει τη νέα ειδική έκδοση Juke Pulse, η οποία στοχεύει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον τολμηρό χαρακτήρα του μοντέλου, συνδυάζοντας αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία με το υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού που έχει προσφερθεί ποτέ στη σειρά.

Όπως δήλωσε η Cliodhna Lyons, στέλεχος της Nissan AMIEO, το Juke δημιουργήθηκε εξαρχής για να ξεχωρίζει και η έκδοση Pulse εκφράζει αυτή ακριβώς την ταυτότητα: δυναμισμό, τόλμη και έντονη προσωπικότητα. Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική εμπορική επιτυχία του μοντέλου, προσφέροντας μια φρέσκια επιλογή για τους οδηγούς που αναζητούν την ψηφιακή τεχνολογία και την αισθητική διαφοροποίηση.

Σχεδίαση με έμπνευση από τον ήχο

Η εξωτερική εμφάνιση του Juke Pulse χαρακτηρίζεται από λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε ηχητικά κύματα, με το όνομα της έκδοσης να ενσωματώνεται σε ένα μοτίβο στο κέντρο της οροφής. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο αποκλειστικό χρώμα Ocean Deep, το οποίο δημιουργεί έντονη αντίθεση με τη μαύρη οροφή και τα καλύμματα των καθρεπτών, ενώ οι εντυπωσιακές ζάντες 19 ιντσών ολοκληρώνουν την premium εικόνα του οχήματος.

Στο εσωτερικό, η Nissan επέλεξε να αναβαθμίσει την ποιότητα των υλικών, χρησιμοποιώντας επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σε σκούρο μπλε χρώμα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις θύρες. Βασισμένο στην πλούσια έκδοση N-Connecta, το Juke Pulse διαθέτει επιπλέον bucket καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και το προηγμένο ηχοσύστημα Bose Personal.

Στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στον τομέα της ασφάλειας, η ειδική έκδοση εξοπλίζεται με το πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού της Nissan, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Around View Monitor 360°, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο αποδοτικά συστήματα κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης είναι:

Hybrid: Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 145 ίππους και 353 Nm ροπής, και μπαταρία 1,3 kWh. Προσφέρει έως και 25% υψηλότερη ισχύ σε σχέση με την έκδοση βενζίνης, μειώνοντας την κατανάλωση έως και 40% στην πόλη, με το σύστημα να λειτουργεί κυρίως ηλεκτρικά εντός του αστικού ιστού.

Turbo κινητήρας βενζίνης 1.0 DIG-T: Αποδίδει 114 ίππους και έως 200 Nm ροπής, διαθέσιμος με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ή 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο DCT.

Το Nissan Juke Pulse αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2026.