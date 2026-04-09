Ο άνθρωπος με τον οποίο ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τέσσερις τίτλους στη Formula 1 αναμένεται να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing για αντίπαλη ομάδα.

Ο Τζανπιέρο Λαμπιάσε, ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του στη Red Bull Racing, φέρεται να έχει αποφασίσει την αποχώρησή του από τους «ταύρους». Ο Ιταλός, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της ομάδας του Μίλτον Κινς, αναμένεται να αλλάξει «στρατόπεδο» και μάλιστα σύντομα.

Μια επιτυχημένη καριέρα

Ο Λαμπιάσε προσχώρησε στο έμψυχο δυναμικό της Red Bull Racing το 2014 σε ρόλο μηχανικού. Το 2016 αναβαθμίστηκε σε αρχιμηχανικό και όταν ο Φερστάπεν πήρε προαγωγή για τη μεγάλη ομάδα, οι δυο τους έχτισαν μια εξαιρετική συνεργασία.

Από το 2021 έως το 2024 κατέκτησαν τέσσερα πρωταθλήματα, με τη συνεργασία τους να είναι υποδειγματική για το υπόλοιπο grid. H χημεία και η δυνατότητα των δύο να συνεργάζονται με «κλειστά μάτια» συνέβαλε στην κατάκτηση των τίτλων, ακόμη και σε περιόδους εσωτερικής αστάθειας της ομάδας του Μίλτον Κινς.

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Λαμπιάσε

Ο Λαμπιάσε φέρεται να έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη McLaren Racing για το 2028. Το τρέχον συμβόλαιό του με τη Red Bull ολοκληρώνεται στο τέλος του 2027, ωστόσο δεν αποκλείεται η πρόωρη λύση της συνεργασίας τους. Πρόκειται για μια συνηθισμένη τακτική που χρησιμοποιούν οι ομάδες ώστε να αποτρέψουν τη μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών από τη μία ομάδα στην άλλη.

Ο ρόλος που αναμένεται να έχει στη McLaren είναι δίπλα στον επικεφαλής Αντρέα Στέλα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες ώστε ο Λαμπιάσε να τον αντικαταστήσει μελλοντικά. Αρχικά θα αναλάβει ευθύνες οι οποίες είναι στον Στέλα, με το ρόλο του επικεφαλής να γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος.

Αυτή είναι μια ακόμη προσθήκη στη McLaren από τη Red Bull. Τους επόμενους μήνες θα ενταχθεί στην ομάδα του Ουόκινγκ ο τέως επικεφαλής στρατηγικής των «ταύρων», Ουίλ Κόρτενεϊ.

Νέα αποχώρηση, νέα ερωτηματικά για Φερστάπεν

Η Red Bull Racing έχει ξεκινήσει άσχημα τη φετινή σεζόν της Formula 1, με τα προβλήματά της να πηγάζουν από το 2025. Η επικείμενη αποχώρηση του Λαμπιάσε θα είναι μία ακόμα στη λίστα με τα μεγάλα στελέχη που αποχωρούν από το Μίλτον Κινς.

Η super team που «χτίστηκε» τα τελευταία 10 χρόνια και κυριάρχησε από το 2021 έως το 2024 έχει διασπαστεί και δεν αποκλείεται οι αποχωρήσεις να συνεχιστούν. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως σκέφτεται να φύγει από τη Formula 1 και σε μία ομάδα που δεν παλεύει ούτε για βάθρα, η απόφασή του ενδέχεται να είναι πιο εύκολη απ’ όσο νόμιζε.

