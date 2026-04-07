Η μάχη των αναβαθμίσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκινάει σύντομα και στη Mercedes-AMG θέλουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Η Formula 1 βρίσκεται στη διακοπή του Απριλίου, μία περίοδος κρίσιμης σημασίας για το σπορ και την εξέλιξη της σεζόν. Από τη μία οι ομάδες μαζί με την FIA θα αποφασίσουν σχετικά με αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς και από την άλλη ετοιμάζουν τις αναβαθμίσεις για τον αγώνα του Μαϊάμι.

Πρόκειται για μία άκρως απαιτητική περίοδο για όλους τους εμπλεκόμενους και μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του 2026. Η Mercedes-AMG είναι προς ώρας η κυρίαρχη δύναμη, ωστόσο στον αγώνα της Ιαπωνίας οι McLaren και Ferrari έδειξαν να την πλησιάζουν αρκετά σε απόδοση.

Το ερώτημα του ADUO

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ADUO, o οποίος θα επιτρέψει σε ορισμένους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις μονάδες ισχύος τους. Στη Mercedes, γνωρίζουν πως ο ανταγωνισμός θα πάρει έγκριση από το μηχανισμό και θα πλησιάσει σε απόδοση και για το λόγο αυτό στο Μπράκλεϊ δεν επαναπαύονται.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, μιλώντας για τις εξελίξεις που έρχονται στον τομέα των αναβαθμίσεων, έδειξε τη Ferrari ως τη μεγάλη απειλή: «Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου και του ADUO που θα δοθεί στη Ferrari. Αυτό θα τους επιτρέψει να εξελίξουν τον κινητήρα και σίγουρα θα πλησιάσουν πολύ περισσότερο. Το μονοθέσιό τους είναι ήδη δυνατό, οπότε αν βελτιώσουν και τον κινητήρα, θα γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί».

Πίστη στη Mercedes

Η γερμανική ομάδα έχει δημιουργήσει το ταχύτερο μονοθέσιο της Formula 1 για το πρώτο μέρος της φετινής χρονιάς. Μπορεί ο κινητήρας να είναι το δυνατό σημείο της W17, ωστόσο αεροδυναμικά είναι από τα καλύτερα του grid.

Παρά τις ανησυχίες, ο Αντονέλι παραμένει αισιόδοξος πως η ομάδα του δεν θα χάσει τον… πόλεμο του 2026: «Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Όταν μπαίνω στην πίστα, επικεντρώνομαι στο να κάνω το καλύτερο δυνατό, στους δικούς μου στόχους για κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Είμαι σίγουρος ότι θα φέρουμε και εμείς σημαντικές αναβαθμίσεις. Το μονοθέσιο είναι ήδη δυνατό και υπάρχει πολύ καλή δυναμική στην ομάδα».

Επιπλέον εμφανίστηκε σίγουρος πως ο ανταγωνισμός θα φτάσει τη Mercedes, ωστόσο έχει πίστη στην ομάδα του: «Ξέρω ότι οι άλλες ομάδες θα πλησιάσουν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε».

