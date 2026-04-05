Η Renault επέλεξε την Αθήνα για το παγκόσμιο συνέδριο εισαγωγέων

Περισσότεροι από 100 σύνεδροι που προέρχονται από 70 χώρες, βρέθηκαν στην Αθήνα για το Παγκόσμιο Συνέδριο Εισαγωγέων του Renault Group.

H Grand Automotive Hellas, αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στη χώρα μας, ανέλαβε να διοργανώσει για το Renault Group το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Εισαγωγέων στην Αθήνα, το 3ήμερο 23-25 Μαρτίου 2026.

H απόφαση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη "ψήφο εμπιστοσύνης" στη νέα αντιπροσωπεία των μαρκών του group στη χώρα μας, η οποία το 2025 πέτυχε 64% αύξηση των πωλήσεων στη χώρα μας. Περισσότεροι από 100 σύνεδροι, από 70 χώρες από όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Αυστραλία, και από την Αφρική μέχρι την Κορέα, κατέφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια του 3ήμερου event, οι κορυφαίοι προσκεκλημένοι του Renault Group από όλο τον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την ελληνική φιλοξενία, αλλά και να γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από το πέρασμα των χρόνων. Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης του αποτέλεσε η ιδιωτική, αποκλειστική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, υπό τη σκιά του Ιερού Βράχου και του Παρθενώνα. Στο εστιατόριο του Μουσείου έλαβε χώρα και η τελετή βράβευσης των καλύτερων εισαγωγέων σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στο Συνέδριο, παρουσιάστηκε το αναλυτικό στρατηγικό πλάνο του Renault Group, και όλο το αναλυτικό προϊοντικό πλάνο για τις μάρκες Renault, Dacia & Alpine, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, σε συνέχεια και απόλυτη ταύτιση με το futuREady πλάνο, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ξεχωριστή εκδήλωση. Στόχος η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο του Renault Group στον παγκόσμιο χάρτη, τη διαχείριση των προκλήσεων και τη σύναψη συνεργειών που αναδεικνύουν την τεχνογνωσία και θωρακίζουν τη μελλοντική βιωσιμότητα και εξέλιξη.



Ξεχωριστής σημασίας η επίσκεψη των συνέδρων στο νέο boutique κατάστημα της Renault, το RNLT, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στην πλατεία Κολωνακίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο urban concept, σχεδιασμένο να αναδεικνύει τη μοναδικότητα της Renault, μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή merchandise για κάθε γούστο και ηλικία — από γυναικεία αξεσουάρ και ανδρικά hoodies, έως μινιατούρες και θεματικά παιχνίδια Renault για μικρούς και μεγάλους. Ένας μοναδικός χώρος, που κάθε φορά ο επισκέπτης θα ανακαλύπτει ένα νέο μοντέλο της Renault, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει design, τεχνολογία και lifestyle.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η σημασία του Παγκόσμιου Συνεδρίου Εισαγωγέων για το Renault Group αλλά και η επιτυχία του, επισφραγίστηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο από τη συμμετοχή της ηγεσίας του ομίλου με προεξέχοντες τον κ. Fabrice Cambolive (Renault CEO & Global Growth Officer Renault Group), τον κ. Arnaud Belloni (Global Marketing Officer Renault Group), τον κ. Ivan Segal (Renault SVP Global Sales and Operations Director), το κ. Frank Marotte (SVP Global Sales, Marketing & Operations Dacia) και τον κ. Marwan Haidamous (VP Renault Group Global Importers). Ο CEO της Renault έκοψε την κορδέλα του RNLT, εγκαινιάζοντας το κατάστημα και δίνοντας, στο ελληνικό team, συγχαρητήρια για την επιτυχημένη υλοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, οι εισαγωγείς του Renault Group από όλο τον κόσμο, έφυγαν αισιόδοξοι για την συνέχιση της επιτυχίας των μαρκών του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και με την εικόνα μια ισχυρής ελληνικής παρουσίας, που είναι ικανή να κρατήσει στους ώμους της το βάρους ενός event αυτού του επιπέδου, αλλά και προορισμένη και έτοιμη να παίξει έναν κομβικό ρόλο στην εικόνα και τις πωλήσεις των μαρκών του Group στην Ευρώπη.