Με προϊοντική επίθεση 36 μοντέλων και πλήρη αξιοποίηση των εξειδικευμένων μονάδων, ο γαλλικός όμιλος επιταχύνει το μετασχηματισμό του σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας.

Ο Όμιλος Renault παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο «futuREady», το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη της ανασυγκρότησης, όπως είχε εκφραστεί με το προηγούμενο σχέδιο «Renaulution» σε ένα βιώσιμο και παγκόσμιο σύστημα λειτουργίας. Στόχος είναι η καθιέρωση ως το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία, στηριζόμενο στην προϊοντική επίθεση, την τεχνολογική καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία.

Σε οικονομικό επίπεδο, το πλάνο στοχεύει σε σταθερά αποτελέσματα με περιθώριο λειτουργικού κέρδους μεταξύ 5% και 7%. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές που θα ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των μελλοντικών της επενδύσεων και της πράσινης μετάβασης.

Η επιχειρησιακή ωριμότητα

Το futuREady βασίζεται στην καθιερωμένη πλέον δομή του ομίλου, η οποία διαχωρίζει τις δραστηριότητες σε δύο εξειδικευμένες οντότητες. Η Ampere ηγείται της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων και του λογισμικού, ενώ η Horse εστιάζει στην εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και των υβριδικών συστημάτων χαμηλών ρύπων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή η δομή επιτρέπει στον όμιλο να παραμείνει ευέλικτος, προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις ανάλογα με την ωριμότητα κάθε αγοράς. Μέχρι το 2030, ο όμιλος σχεδιάζει να παράγει πάνω από 300.000 οχήματα ετησίως για λογαριασμό συνεργατών όπως οι Nissan, Mitsubishi Motors, Ford και Geely, ενισχύοντας τη θέση του ως κεντρικός παίκτης της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Προϊοντική επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030

Η καρδιά του πλάνου περιλαμβάνει την παρουσίαση 36 νέων μοντέλων έως το 2030. Η μάρκα Renault σχεδιάζει 12 λανσαρίσματα στην Ευρώπη και 14 στις διεθνείς αγορές, με στόχο το 100% των ευρωπαϊκών πωλήσεων να είναι εξηλεκτρισμένο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατηγορίες A και B, ενώ ξεκινά μια νέα επίθεση στα segments C και D για την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η Dacia θα ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία C, στοχεύοντας το 30% των πωλήσεών της σε αυτό το segment μέχρι το 2030, ενώ η γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων θα αυξηθεί από ένα σε τέσσερα. Η Alpine, από την πλευρά της, εισέρχεται σε φάση παγκόσμιας επέκτασης με τη νέα γενιά της A110 και τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα A290 και A390.

Software Defined Vehicles

Η Renault θα λανσάρει το 2026 το πρώτο της Software Defined Vehicle (SDV), το οποίο θα επιτρέπει την αναβάθμιση του 90% των λειτουργιών του εξ αποστάσεως. Η τεχνολογία αυτή θα επεκταθεί και στα επαγγελματικά οχήματα (LCV), με μια νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών van που θα χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική 800V, προσφέροντας υπερ-ταχεία φόρτιση και αυξημένη αποδοτικότητα.

Η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα RGEV medium 2.0 θα αποτελέσει τη βάση για τα μοντέλα των κατηγοριών C και D. Θα προσφέρει αυτονομία έως 750 χιλιόμετρα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και έως 1.400 χιλιόμετρα στην έκδοση με range extender, ενώ η αρχιτεκτονική 800V θα επιτρέπει φόρτιση για 300 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά.

Η διεθνής δυναμική

Το Bridger Concept εκφράζει τη διεθνή δυναμική της Renault, αποτελώντας ένα SUV κάτω των 4 μέτρων που φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αστική μετακίνηση. Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται πριν το τέλος του 2027, ξεκινώντας από την Ινδία, και θα είναι διαθέσιμο σε θερμικές, υβριδικές ή ηλεκτρικές εκδόσεις. Παράλληλα, το R-Space Lab δείχνει τη σχεδιαστική κατεύθυνση για το εσωτερικό των μελλοντικών μοντέλων, ενσωματώνοντας το όραμα «voitures à vivre».

Με απόσταση από το έδαφος 200 mm και τροχούς 18 ιντσών, το Bridger Concept προσφέρει κορυφαίους χώρους, όπως τα 200 mm για τα γόνατα των πίσω επιβατών και πορτμπαγκάζ 400 λίτρων. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την επίτευξη του 50% των πωλήσεων εκτός Ευρώπης από εξηλεκτρισμένα μοντέλα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος Renault δεσμεύεται για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2040 και παγκοσμίως έως το 2050. Η χρήση του «βιομηχανικού metaverse» και της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια αναμένεται να μειώσει το κόστος παραγωγής των ηλεκτρικών οχημάτων κατά 40% έως το 2030, περιορίζοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας κατά 25%.

Τέλος, η εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της μέσω του Re-know University. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανεκπαίδευση 20.000 εργαζομένων στις νέες ψηφιακές και ηλεκτρικές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας ότι η τεχνογνωσία του ομίλου συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της νέας εποχής της κινητικότητας.