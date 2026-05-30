Το Linktour Alumi έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας την αλουμινένια κατασκευή και τις δυνατότητές του σε πραγματικές συνθήκες.

Το Linktour Alumi πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα, επιλέγοντας δύο από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς για το ντεμπούτο του. Το νέο micro EV της Linktour βρέθηκε στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και στη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μοντέλο εισάγεται στη χώρα μας από τον όμιλο FMS GROUP, ο οποίος αποτελεί τον αποκλειστικό εισαγωγέα της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Η παρουσία του Linktour Alumi δεν περιορίστηκε σε στατική έκθεση. Μέσω της GRGENESIS, η οποία συμμετείχε στην επιχειρησιακή υποστήριξη και την ασφάλεια των δύο διοργανώσεων, το μικρό ηλεκτρικό όχημα χρησιμοποιήθηκε για μετακινήσεις προσωπικού και υποστήριξη των λειτουργιών γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Linktour Alumi είναι η πλήρως αλουμινένια κατασκευή του. Η Linktour Automotive ανήκει στον όμιλο Shandong Weiqiao Pioneering Group, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμινίου παγκοσμίως μέσω της China Hongqiao Group.

Η χρήση αλουμινίου επιτρέπει χαμηλότερο βάρος, αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η τεχνολογία Cell-to-Body ενσωματώνει τη μπαταρία ως δομικό στοιχείο του πλαισίου, ενισχύοντας τη συνολική ακαμψία και την ασφάλεια του οχήματος.

Σύντομα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά

Το Linktour Alumi αναμένεται να λανσαριστεί επίσημα στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα μέσω του δικτύου του FMS GROUP. Η εταιρεία εκτιμά ότι το μοντέλο μπορεί να καλύψει τη ζήτηση για οικονομική και χαμηλού κόστους αστική μετακίνηση, τοποθετούμενο ανάμεσα στα δίκυκλα και στα συμβατικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η πρώτη του παρουσία σε δύο τόσο μεγάλες διοργανώσεις λειτούργησε ως μια πρακτική επίδειξη των δυνατοτήτων του σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά