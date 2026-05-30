Η νέα Skoda Fabia 130 με 177 ίππους και τελική ταχύτητα 228 χλμ/ώρα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με έμπνευση από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Skoda άνοιξε τις παραγγελίες στην ελληνική αγορά για τη νέα Fabia 130, μια ειδική επετειακή έκδοση περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 130 χρόνων ιστορίας της μάρκας. Το νέο μοντέλο είναι η ισχυρότερο και ταχύτερη Fabia παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Skoda, συνδυάζοντας αυξημένες επιδόσεις, σπορ χαρακτήρα και στοιχεία εμπνευσμένα από την αγωνιστική δραστηριότητα της εταιρείας.

Βασισμένο στην έκδοση Monte Carlo, η Fabia 130 διαθέτει αναβαθμισμένο κινητήρα, ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο DSG, σπορ ανάρτηση και αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Οι πρώτες παραδόσεις στη χώρα μας αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Κινητήρας 177 ίππων και κορυφαίες επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο αναβαθμισμένος 1.5 TSI EVO2, ο οποίος αποδίδει 177 ίππους και 250 Nm ροπής. Για τη συγκεκριμένη έκδοση, η Skoda προχώρησε σε βελτιώσεις σε κρίσιμα μηχανικά μέρη του κινητήρα, ώστε να υποστηρίξει την αυξημένη ισχύ και τις υψηλότερες στροφές λειτουργίας.

Το επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο DSG διαθέτει ειδική χαρτογράφηση με ταχύτερες αλλαγές σχέσεων, υψηλότερα σημεία αλλαγής και πιο σπορ λειτουργία στο πρόγραμμα Sport.

Η ανάρτηση έχει χαμηλώσει κατά 15 χιλιοστά, ενώ το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για μεγαλύτερη ακρίβεια και αμεσότητα. Παράλληλα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και ευστάθειας, με στόχο μια πιο σπορ οδηγική εμπειρία.

Εξωτερικά, η Fabia 130 ξεχωρίζει από τα ειδικά λογότυπα «130», τις μαύρες λεπτομέρειες σε αεροτομή και διαχύτη, τις ζάντες 18 ιντσών και στοιχεία που παραπέμπουν στα αγωνιστικά Fabia Rally2.

Σπορ ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με σπορ καθίσματα, μεταλλικά πεντάλ, τριάκτινο τιμόνι και ψηφιακό πίνακα οργάνων Virtual Cockpit 10 ιντσών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης οθόνη infotainment 8,25 ιντσών με σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια Fabia να έχουν κατασκευαστεί από το 1999 μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να συνδέσει την αγωνιστική κληρονομιά της Skoda με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις.

Τιμή και χαρακτηριστικά