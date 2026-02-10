Θετικά αποτελέσματα για τη Grand Automotive Hellas στο πρώτο έτος αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των δύο μαρκών.

Η Grand Automotive Hellas ανακοίνωσε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα πωλήσεων για το 2025, το πρώτο έτος κατά το οποίο ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι συνολικές πωλήσεις των δύο μαρκών αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2024, για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025.

Η Renault κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 50,1% για το σύνολο του 2025 και 60% για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου, φτάνοντας τις 5.494 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 3,8%, έναντι 2,7% το 2024. Η επίδοση αυτή έφερε τη Renault στη 10η θέση της ελληνικής αγοράς, καταγράφοντας την καλύτερη εμπορική της χρονιά των τελευταίων 19 ετών.

Αντίστοιχα, η Dacia σημείωσε αύξηση πωλήσεων 63,3% σε ετήσια βάση και 68% για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025, με συνολικά 5.585 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 3,9%. Με αυτά τα αποτελέσματα, η μάρκα κατέλαβε την 9η θέση στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων που έχει σημειώσει ποτέ στη χώρα μας.

Ισχυρή παρουσία στη λιανική και στα δημοφιλή μοντέλα

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στις πωλήσεις λιανικής, όπου η Dacia κατέλαβε την 4η θέση για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου, με 3.173 ταξινομήσεις. Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα είχαν τα Renault Clio και Dacia Sandero, τα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα των μαρκών, τα οποία αποτελούν και ευρωπαϊκά best sellers.

Στην ελληνική αγορά, το Renault Clio βρέθηκε στην 3η θέση της κατηγορίας του για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025, με 3.528 πωλήσεις και 11,2% μερίδιο, ενώ κατέλαβε την 1η θέση στις εταιρικές πωλήσεις για το ίδιο διάστημα. Το Dacia Sandero τερμάτισε 5ο συνολικά στην κατηγορία του, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στις πωλήσεις λιανικής.

Για το 2026, η Grand Automotive Hellas σημειώνει ότι οι στόχοι τίθενται ακόμη ψηλότερα, με τη γκάμα της Renault να εμπλουτίζεται με νέα και ηλεκτρικά μοντέλα, όπως τα Renault 4 και Renault Twingo, ενώ η Dacia θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της με εξηλεκτρισμένες εκδόσεις και νέα SUV μοντέλα.