Ο Μάρκο Μπετζέκι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα μνεγάλωσε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν.

Το GP Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν εμφατικό θρίαμβο για την εργοστασιακή Aprilia, με τον Μάρκο Μπεζέκι να παίρνει μια θριανβευτική νίκη εντός έδρας, τόσο για τον ίδιο όσο και την ομάδα του. Η ιδιαίτερη αυτή ημέρα για το εργοστάσιο από το Νοάλε συμπληρώθηκε από τη 2η θέση του Χόρχε Μαρτίν. Οι δύο αναβάτες ηγούνται και της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με τον Ιταλό να προηγείται πλέον κατά 17 βαθμούς του Ισπανού.

