Παρότι διατίθενται εκατοντάδες αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διεθνώς, μια χούφτα από αυτά εξακολουθεί να συγκεντρώνει δυσανάλογο ποσοστό των πωλήσεων.

Παρά την εκρηκτική εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, η παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει πιο συγκεντρωμένη απ’ όσο ίσως νομίζει κανείς. Σε έναν κόσμο όπου διατίθενται περίπου 600 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, μόλις πέντε από αυτά συγκεντρώνουν το 20% των συνολικών πωλήσεων, αποδεικνύοντας ότι η αγορά ωριμάζει μεν, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί γύρω από πολύ λίγους, αλλά εξαιρετικά ισχυρούς πρωταγωνιστές.

Φαίνεται λοιπόν ότι η ηλεκτροκίνηση δεν ανταμείβει την ποικιλία. Αντίθετα, αναδεικνύει μοντέλα που καταφέρνουν να συνδυάσουν σωστή τιμή, ισχυρή ταυτότητα, ευρεία αποδοχή και αξιόπιστο τεχνολογικό πακέτο. Σε μια αγορά με εκατοντάδες εναλλακτικές, οι περισσότεροι αγοραστές εξακολουθούν να καταλήγουν σε λίγα και δοκιμασμένα ονόματα, κάτι που λέει πολλά για το πόσο δύσκολο είναι τελικά να πετύχεις εμπορικά στην ηλεκτρική εποχή.

Wuling HongGuang Mini EV

Τα 5 πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα παγκοσμίως

Θ. Όνομα Χώρα προέλευσης Μερίδιο αγοράς παγκοσμίως 1 Tesla Model Y ΗΠΑ ~8% 2 Tesla Model 3 ΗΠΑ ~3,6% 3 Geely Geome Xingyuan Κίνα ~3,5% 4 Wuling HongGuang Mini EV Κίνα ~3,1% 5 BYD Seagull Κίνα ~3,0%

Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον: τα δύο Tesla είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ από τις τρεις κινεζικές προτάσεις η παρουσία στην Ευρώπη είναι πολύ πιο περιορισμένη ή, σε αρκετές περιπτώσεις, πρακτικά ανύπαρκτη σε εμπορική κλίμακα. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια κορυφή των EV δεν ταυτίζεται πλήρως με ό,τι βλέπουμε στους ευρωπαϊκούς δρόμους, κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη λίστα ακόμη πιο αποκαλυπτική για το πώς διαφοροποιούνται οι αγορές.

Πέρα από τα γνωστά και καθιερωμένα Tesla, τα άλλα τρία κινεζικά μοντέλα ακούγονται εντελώς ξένα - και είναι. Αυτό που τα ενώνει όμως και δικαιολογεί την παρουσία τους σε αυτήν τη λίστα είναι η τιμή τους στην Κίνα.

Geely Geome Xingyuan: Περίπου 65.800–68.800 γιουάν, δηλαδή περίπου 8.300–9.200 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία, ανάλογα με την έκδοση και την προσφορά αγοράς.

Wuling HongGuang Mini EV: Από περίπου 44.800 γιουάν, δηλαδή περίπου 5.600 ευρώ, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις ή με επιδοτήσεις μπορεί να πέφτει ακόμη χαμηλότερα.

BYD Seagull: Από περίπου 56.800 γιουάν, δηλαδή περίπου 7.000–7.800 ευρώ.

Η μεγάλη εικόνα

Ταυτόχρονα, η μεγάλη εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση περνά σε νέα φάση ωριμότητας. Σύμφωνα με την IEA, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια το 2025, φτάνοντας κοντά στο το ένα τέταρτο των νέων πωλήσεων παγκοσμίως, ενώ το 2026 αναμένεται να πλησιάσουν στο 30%. Αυτό σημαίνει ότι τα EV δεν είναι πλέον μια εναλλακτική κατηγορία με περιορισμένο κοινό, αλλά ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου.

Geely Geome

Ωστόσο, όσο μεγαλώνει η αγορά, τόσο πιο καθαρά φαίνονται οι ανισορροπίες της. Η BYD έχει εξελιχθεί στον απόλυτο μαζικό κατασκευαστή της παγκόσμιας ηλεκτροκίνησης, με συνολικές παραδόσεις BEV και PHEV που ξεπέρασαν τα 3,84 εκατομμύρια το 2024, ενώ η Tesla παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, αλλά σε μια αγορά που πλέον δεν της ανήκει αποκλειστικά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι νικητές δεν είναι μόνο όσοι κάνουν την καλύτερη τεχνολογία, αλλά κυρίως όσοι μπορούν να τη μετατρέψουν σε μαζική, εμπορική πρόταση.

Η σημασία των υποδομών

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η νέα φάση της ηλεκτροκίνησης δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τις υποδομές και το ενεργειακό σύστημα. Η IEA επισημαίνει ότι το smart charging και το vehicle-to-grid αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η διείσδυση των EV επηρεάζει άμεσα τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τη συνολική ενεργειακή ισορροπία. Με άλλα λόγια, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια μόνο υπόθεση μετακίνησης, αλλά και υπόθεση ενέργειας, πολιτικής και δικτύων.

Γι’ αυτό και το συμπέρασμα που βγαίνει από τα στοιχεία είναι διπλό. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια αγορά EV μεγαλώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και μπαίνει σε ώριμη, mainstream φάση. Από την άλλη, η ισχύς παραμένει συγκεντρωμένη σε λίγα μοντέλα, τα οποία έχουν καταφέρει να γίνουν σημεία αναφοράς για ολόκληρη την κατηγορία. Η πληθώρα επιλογών δεν έχει μεταφραστεί σε ισόποση κατανομή της επιτυχίας. Αντίθετα, έχει δημιουργήσει μια αγορά όπου οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι ελάχιστοι, αλλά εξαιρετικά ισχυροί.

Και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα της νέας ηλεκτρικής εποχής: η αγορά ανοίγει, αλλά η κορυφή της γίνεται όλο και πιο δύσκολη.