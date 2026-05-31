Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην πατρίδα του μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, με τον Πέκο Μπανάια να συμπληρώνει το βάθρο για την Ducati μετά από συγκλονιστικό φινάλε.

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Ιταλίας του MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο, οδηγώντας την Aprilia σε έναν θρίαμβο και επεκτείνοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP. Η ιταλική μάρκα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στον εντός έδρας αγώνα της, καθώς ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας το απόλυτο «1-2» για την εργοστασιακή ομάδα.

Η Ducati κατάφερε να οδηγήσει την κούρσα για περισσότερο από το μισό αγώνα με τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις αρχικές μάχες των αναβατών της Aprilia. Ο Μπανιάια, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, κατάφερε στον κυρίως αγώνα της Κυριακής να περάσει στην πρωτοπορία ήδη από τον δεύτερο γύρο της διαδρομής, προσπερνώντας τον Μάρκο Μπετζέκι.

Η φθορά των ελαστικών και η αντεπίθεση των Aprilia

Ο Μπανιάια διατήρησε την πρώτη θέση μέχρι το μέσον του αγώνα των 23 γύρων, με τον Μπετζέκι να τον ακολουθεί από κοντά και τους δύο αναβάτες να απομακρύνονται προσωρινά από τον Χόρχε Μαρτίν. Ωστόσο, η ισορροπία άλλαξε μετά το μέσον της διαδρομής, όταν η φθορά των ελαστικών άρχισε να επηρεάζει τις μοτοσικλέτες, με τη δυναμική να μετατοπίζεται ξεκάθαρα υπέρ των εργοστασιακών Aprilia. Σημειώνεται ότι όλοι οι αναβάτες είχαν επιλέξει τη μεσαία γόνα ελαστικών, τόσο για το εμπρός όσο και για το πίσω μέρος.

Με δέκα γύρους να απομένουν για το τέλος, ο Μπετζέκι εξαπέλυσε την επίθεσή του και ανέκτησε την πρωτοπορία του αγώνα, καταφέρνοντας μάλιστα να δημιουργήσει γρήγορα μια διαφορά 1,4 δευτερολέπτων από τον Μαρτίν, την οποία επέκτεινε στα 3,6 δευτερόλεπτα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Δύο γύρους μετά την προσπέραση του Μπετζέκι, ο Μαρτίν επανέλαβε την ίδια κίνηση στην πρώτη στροφή της πίστας, προσπερνώντας τον Μπανιάια και αφήνοντάς τον στην τρίτη θέση.

Το συγκλονιστικό φινάλε για το βάθρο

Το φινάλε του αγώνα ήταν δραματικό για την τελευταία θέση του βάθρου, καθώς ο Πέκο Μπανιάια δέχθηκε έντονη πίεση από τον Άι Ογκούρα. Ο Ιάπωνας αναβάτης, ο οποίος εκκίνησε από τη 13η θέση του γκριντ, πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό αγώνα και κατάφερε στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου να προσπεράσει προσωρινά τη Ducati. Ωστόσο, ο Μπανιάια αντέδρασε άμεσα, άλλαξε γραμμή και κατάφερε να πάρει πίσω την τρίτη θέση, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού μόλις 0,034 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ογκούρα.

Πιο πίσω, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, πραγματοποιώντας επίσης μια σημαντική ανάκαμψη, καθώς μετά από μια κακή εκκίνηση είχε υποχωρήσει από την 7η στη 12η θέση. Στην έκτη θέση τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ ο οποίος κατέλαβε την έβδομη θέση. Ο Ισπανός αναβάτης, στην επιστροφή του σε Γκραν Πρι, έδωσε σκληρές μάχες για να κρατήσει τη θέση του, παρά τη μειωμένη φυσική του κατάσταση λόγω της πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης στον ώμο.

Οι αναβάτες που συμπλήρωσαν τη δεκάδα

Ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος ήταν ο νικητής του Σπριντ του Σαββάτου, έκανε λάθος στην πρώτη στροφή του αγώνα στην προσπάθειά του να περάσει τον Μπετζέκι, με αποτέλεσμα να ανοίξει τη γραμμή του και να πέσει στη 17η θέση. Παρόλα αυτά, σημειώνοντας εξαιρετικούς χρόνους, κατάφερε να ανακάμψει μέχρι την όγδοη θέση, τερματίζοντας μπροστά από τον Φερμίν Αλδεγέρ. Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο εντυπωσιακός ρούκι Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος προσπέρασε την KTM του Μπραντ Μπάιντερ για να χαρίσει στην LCR Honda τον τίτλο της κορυφαίας μοτοσικλέτας της ιαπωνικής εταιρείας στον αγώνα.

Τον τελευταίο βαθμό του αγώνα και τον τίτλο της κορυφαίας Yamaha κατέκτησε ο Τζακ Μίλερ στην 11η θέση. Αυτό συνέβη καθώς ο ομόσταυλός του στην Pramac, Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, δέχθηκε ποινή απώλειας μίας θέσης στον τελευταίο γύρο λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας. Τέλος, ο Καλ Κράτσλοου, στην επιστροφή του ως αντικαταστάτης στην LCR Honda, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 12ο γύρο, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν το πρωί μυϊκή ρήξη κοντά στην αριστερή ωμοπλάτη, κάνοντας τη συμπλήρωση της αγωνιστικής απόστασης αδύνατη.

Επόμενος σταθμός του πρωταθλήματος είναι το GP Ουγγαρίας στην πίστα του Μπάλατον Παρκ το προσεχές Σαββατοκύριακο 5-7 Ιουνίου.

Αποτελέσματα