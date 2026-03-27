Ο Λιούις Χάμιλτον αναφέρθηκε ενδελεχώς στο λόγο που απολαμβάνει την οδήγηση των νέων μονοθεσίων της Formula 1 εξηγώντας παράλληλα και τα αρνητικά τους.

Η νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 φαίνεται πως διχάζει σε μεγάλο βαθμό τους οδηγούς. Η αυξημένη ηλεκτρική ισχύς έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάγκη ανάκτησης ενέργειας, κάτι το οποίο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επικριτές είναι οι Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, Λάντο Νόρις της McLaren και Κάρλος Σάινθ της Williams. Ο Ολλανδός μάλιστα μετά τον αγώνα στην Κίνα είχε ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια για τους αγώνες του 2026, βάζοντας στο κάδρο ακόμα και τον κόσμο που τους απολαμβάνει.

«Είναι απαίσιο. Αν σε κάποιον αρέσει αυτό, τότε πραγματικά δεν ξέρει τι είναι οι αγώνες. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Είναι σαν να παίζεις Mario Kart. Αυτό δεν είναι αγώνας. Για μένα είναι απλά ένα αστείο», δήλωσε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Η αντίθετη οπτική του Χάμιλτον

Στο περιθώριο του Grand Prix Ιαπωνίας, ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τους φετινούς αγώνες. Μάλιστα, στην ερώτηση τέθηκαν και τα λεγόμενα του Φερστάπεν για το θέαμα. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε:

«Αν πάμε πίσω στο karting, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την F1. Οι οδηγοί κάνουν συνεχώς αλληλοπροσπεράσματα, δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις. Κανείς δεν έχει πει ποτέ ότι το karting είναι ‘yo-yo racing’. Είναι η καλύτερη μορφή αγώνων», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον δεν παρέλειψε να τονίσει πως τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 2025 υπήρξαν τεχνητές παρεμβάσεις στους αγώνες:

«Η Formula 1 δεν ήταν η καλύτερη μορφή αγώνων εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Από όλα τα μονοθέσια που έχω οδηγήσει σε 20 χρόνια, αυτό είναι το μόνο με το οποίο μπορείς πραγματικά να ακολουθείς στις γρήγορες στροφές χωρίς να χάνεις απόδοση (σ.σ. αναφέρεται στον ακάθαρτο αέρα). Μπορείς να μείνεις πίσω από τον άλλον. Μέχρι πέρυσι είχαμε το DRS, που νομίζω ήταν ένα είδος “μπαλώματος” για το πρόβλημα ότι δεν μπορούσες να πλησιάσεις αρκετά στις στροφές», είπε.

Ο οδηγός της Ferrari τόνισε γιατί του αρέσει αυτή η μορφή αγώνων: «Τώρα έχουμε διαφορά ισχύος μεταξύ μονοθεσίων, αλλά είναι πολύ μικρή. Όταν περνάς μπροστά και το μονοθέσιο πίσω σου μπορεί να σε ακολουθεί, προσωπικά το βρίσκω πολύ πιο διασκεδαστικό, γιατί έχουμε περισσότερα προσπεράσματα και τις καλύτερες μάχες που έχω δει ίσως από το Μπαχρέιν πριν πολλά χρόνια με τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Έτσι πρέπει να είναι οι αγώνες. Πρέπει να υπάρχουν αλληλοπροσπεράσματα. Δεν πρέπει να είναι ότι γίνεται ένα προσπέρασμα και μετά να τελειώσει μια μάχη. Προσωπικά μου αρέσει αυτό το είδος αγώνων. Απλώς χρειάζεται όλες οι ομάδες να πλησιάσουν περισσότερο για να έχουμε περισσότερες τέτοιες μάχες μεταξύ διαφορετικών ομάδων».

Δεν είναι όλα ρόδινα

Παρά το γεγονός πως μέχρι τώρα οι αγώνες είναι ιδιαίτερα απολαυστικοί για τον Χάμιλτον, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες τους οποίους απεχθάνεται. Θέλοντας να επεκταθεί πάνω σε αυτό, ο Βρετανός είπε:

«Δεν ξέρω αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη “αγαπώ”, απλώς λέω ότι απολαμβάνω το racing. Προφανώς, όταν έχεις ένα καλό μονοθέσιο και είσαι ανταγωνιστικός, είναι ωραίο να βρίσκεσαι μπροστά. Κάποιοι οδηγοί και νομίζω αρκετοί οδηγοί δεν το απολαμβάνουν, αλλά εγώ το απολαμβάνω. Φέτος τα μονοθέσια είναι πιο ελαφριά, πιο ευέλικτα, πιο διασκεδαστικά στην οδήγηση. Μου αρέσει ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση ισχύος; Καθόλου, στην πραγματικότητα το απεχθάνομαι. Μου αρέσει το straight-line mode; Όχι ιδιαίτερα. Αλλά συνολικά, νομίζω ότι είναι κάτι συναρπαστικό για το άθλημα, σε μια περίοδο που το σπορ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του».

