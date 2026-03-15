Ο Μαξ Φερστάπεν πέρα από επίθεση στους κανονισμούς της Formula 1 κάνει και σε όσους έχουν απολαύσει τους αγώνες του 2026.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 έχει ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν είδε την καρό σημαία στο Grand Prix Κίνας. Ο Ολλανδός οδηγός δεν είχε ποτέ το ρυθμό για να απειλήσει τις Mercedes και Ferrari, ενώ εγκατέλειψε στον 45ο γύρο.

Έτσι, μετά από δύο αγώνες στο 2026, ο Φερστάπεν μετρά μόλις 8 βαθμούς.

Η κριτική στους κανόνες συνεχίζεται

Ο Φερστάπεν είναι ο οδηγός που έχει ασκήσει την πιο έντονη κριτική στους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Ο Ολλανδός δεν κρύβει πως είναι «hater» της τεχνολογίας των φετινών μονοθεσίων και έχει καλέσει δημόσια την FIA να κάνει αλλαγές στους κανονισμούς.

Μετά τον αγώνα στην Κίνα, ο Φερστάπεν εξαπέλυσε επίθεση αυτή τη φορά όχι μόνο στους κανόνες αλλά και σε όσους έχουν απολαύσει τα δύο Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

«Είναι απαίσιο. Αν σε κάποιον αρέσει αυτό, τότε πραγματικά δεν ξέρει τι είναι οι αγώνες. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Είναι σαν να παίζεις Mario Kart. Αυτό δεν είναι αγώνας. Προσπερνάς με boost, μετά τελειώνει η μπαταρία σου στην επόμενη ευθεία και σε περνάει ξανά ο άλλος. Για μένα είναι απλά ένα αστείο», δήλωσε ο οδηγός της Red Bull.

LAP 46/56



Verstappen is slowing and he's told to retire the car in the pit lane! March 15, 2026

Δεν υπάρχει μάχη

Ο Φερστάπεν θέλησε επίσης να υποβαθμίσει τη μάχη μεταξύ των Mercedes και Ferrari στο ξεκίνημα των δύο Grand Prix που έχουν γίνει έως τώρα.

«Στην πραγματικότητα κερδίζουν μόνο ο Κίμι Αντονέλι και ο Τζορτζ Ράσελ. Δεν υπάρχει πραγματικά συνεχής μάχη. Είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Απλώς η Ferrari κάνει μερικές φορές καλές εκκινήσεις και βρίσκεται μπροστά για λίγους γύρους μέχρι να επανέλθει η κατάσταση. Όπως είπα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους αγώνες», ανέφερε.

Επιπλέον δήλωσε πως μιλάει εκ μέρους των οδηγών, ενώ κάποιοι προσπαθούν να μην αλλάξουν τους κανόνες: «Νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους των περισσότερων οδηγών. Κάποιοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Κάποιοι θα πουν ότι είναι υπέροχο επειδή κερδίζουν αγώνες. Όταν έχεις πλεονέκτημα, γιατί να το εγκαταλείψεις; Αν όμως μιλήσεις με τους περισσότερους οδηγούς, δεν είναι αυτό που θέλουμε».