Η Mercedes-AMG επέστρεψε στις νίκες στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ μετά από 10 χρόνια, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν είχε το παραμυθένιο ντεμπούτο που περίμενε.

Η Mercedes-AMG επέστρεψε στην κορυφή των 24 Ωρών Νίρμπουργκρινγκ. Η γερμανική μάρκα κέρδισε για πρώτη φορά μετά το 2016, σε έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία για τις ανατροπές και το δράμα που χάρισε.

Μπροστά σε 352.000 θεατές στο Nordschleife, οι Μάρο Ένγκελ, Λούκα Στολζ, Φάμπιαν Σίλερ και Μαξίμ Μαρτάν χάρισαν στη Winward Racing τη νίκη με τη Mercedes-AMG GT3 #80, εκμεταλλευόμενοι τη μηχανική βλάβη της αδελφής #3 Mercedes της Verstappen Racing.

Mercedes-AMG wins #24hNBR for the first time since 2016! Maxime Martin, Fabian Schiller, Luca Stolz and Maro Engel - who was part of the last victorious line-up - take victory for the Winward-run Team Ravenol entry. #IGTC

Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή μετά από δέκα χρόνια

Για τον Ένγκελ ήταν η δεύτερη νίκη καριέρας στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ, ενώ για τους Στολτς, Σίλερ και Μαρτέν αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους.

Μάλιστα, η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως η #80 είχε υποστεί σοβαρή ζημιά στις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής μετά από ατύχημα του Ένγκελ, με τους μηχανικούς να εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα για να προλάβουν την εκκίνηση του αγώνα.

Το #80 εκκίνησε εκτός 20άδας, αλλά κατάφερε να αναρριχηθεί με εντυπωσιακό τρόπο στην κατάταξη. Μαζί με τους teammate τους στο #3 μπήκαν το βράδυ του Σαββάτου στα pits για βρόχινα ελαστικά τη στιγμή που άρχισε να βρέχει. Αυτό, σε συνδυασμό με τις ατυχίες πολλαπλών βασικών αντιπάλων τους, τους έδωσε ένα πλεονέκτημα πάνω από 5 λεπτά έναντι του ανταγωνισμού.

Τις τελευταίες ώρες το πλήρωμα μην έχοντας ουσιαστικά αντίπαλο, «κατέβασε» στροφές, δεν πήρε ρίσκα και έφτασε σε μία ιστορική νίκη.

Lamborghini και Aston Martin συμπλήρωσαν το βάθρο

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα η Lamborghini Huracan #84 της Abt με τους Μίρκο Μπορτολότι, Πάτρικ Νιντερχάουζερ και Λούκα Ένγκστλερ.

Το πλήρωμα της Lamborghini είχε επίσης περιπετειώδη αγώνα, με κλατάρισμα στον πρώτο γύρο αλλά και ποινή 84 δευτερολέπτων αργότερα λόγω παραβίασης Code 60 slow zones. Στη γραμμή του τερματισμού ήταν 46 δλ μακριά από τη νικήτρια #80 Mercedes, ωστόσο είχαν τα μάτια τους πίσω στα αγωνιστικά αυτοκίνητα που ακολουθούσαν.

Η Walkenhorst Aston Martin των Ματία Ντρούντι, Κρίστιαν Κρόνες και Νίκι Θιμ έδειχναν πως θα ξεπεράσουν τη #84 Lamborghini, μιας και ήταν αρκετά κοντά τους. Όμως μία slow zone στην πίσω ευθεία τους καθυστέρησε και έχασαν τη 2η θέση για μόλις 16 δευτερόλεπτα. Το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα άτυχο όταν ξεκίνησε η βροχή το βράδυ του Σαββάτου, καθώς είχε μόλις περάσει την είσοδο των pits και έκανε έναν ολόκληρο γύρο σε βρεγμένη πίστα χάνοντας πολύ χρόνο.

Η BMW έκανε το 4-5, με την εντυπωσιακή M4 Touring #81 που κέρδισε το κοινό να παίρνει την 5η θέση. Αγωνιστικά αυτοκίνητα των Porsche και Ford βρέθηκαν επίσης μέσα στην πρώτη δεκάδα, σε έναν από τους πιο δραματικούς και απρόβλεπτους αγώνες αντοχής των τελευταίων ετών στο Nordschleife.

Τι συνέβη στη Mercedes του Φερστάπεν

Η ομάδα του Μαξ Φερστάπεν που «έτρεξε» η Winward Racing ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και μαχόταν για τη νίκη.

Το πλήρωμα των Φερστάπεν, Ντάνι Ζουκαντέγια, Ζουλ Γκουνιόν και Λούκας Άουερ πήρε την πρωτοπορία πριν πέσει το σκοτάδι το Σάββατο και έδειχνε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πραγματοποίησε εντυπωσιακά stints μέσα στη νύχτα. Μάλιστα έδωσε και μία από τις πιο θεαματικές μάχες του αγώνα απέναντι στον Ένγκελ με τις δύο Mercedes-AMG να παλεύουν τροχό με τροχό για την κορυφή.

Verstappen re-takes the lead!



He's been all over Engel since the stops and finally drafts past at the end of Döttinger Höhe



— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) May 17, 2026

Με περίπου 8 ώρες για το τέλος του αγώνα, η Winward Racing πήρε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση. Η εργοστασιακή ομάδα της Mercedes-AMG έδωσε εντολή στο #80 να μην επιτεθεί στο #3 που οδηγούσε ο Φερστάπεν και ήταν στην 1η θέση παρότι η μεταξύ τους διαφορά ήταν μεταξύ 6 και 15 δευτερολέπτων (σ.σ. ανάλογα την κίνηση). Μάλιστα δύο αργά pit-stop για το #80 το έριξαν 48 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή.

Η ανατροπή που άλλαξε πλήρως τον αγώνα ήρθε με 3 ώρες και 20 λεπτά για το φινάλε. O Τζουνκαντέλα είχε μόλις πάρει το τιμόνι από τον Φερστάπεν όταν η #3 Mercedes-AMG εμφάνισε πρόβλημα.

Αρχικά η ομάδα πίστεψε πως επρόκειτο για ηλεκτρικό πρόβλημα που επηρέαζε το ABS. Όμως όταν το αυτοκίνητο επέστρεψε στα pits, οι μηχανικοί ανακάλυψαν πολύ σοβαρότερη ζημιά. Οι μηχανικοί ανακάλυψαν σπασμένο ημιαξόνιο αλλά και επιπλέον ζημιές στην περιοχή του πίσω δεξιού μέρους του αυτοκινήτου, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες νίκης της Verstappen Racing. Η ομάδα κατάφερε να το επισκευάσει και ο Ζουκαντέγια βγήκε στην πίστα στον τελευταίο γύρο για να πάρει τερματισμό στην 38η θέση.