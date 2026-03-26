Η μείωση της ανάκτησης ενέργειας στις κατατακτήριες του GP Ιαπωνίας, από τα 9MJ στα 8MJ, έγινε για να κάνει τα μονοθέσια πιο γρήγορα και τη μάχη της pole πιο θεαματική.

Η είδηση δεν έπεσε σαν «βόμβα» στα paddock της Formula 1 στη Suzuka αλλά σαν η επιβεβαίωση μιας προαναγγελθείσας εξέλιξης: Η FIA, σε πλήρη συμφωνία με τις ομάδες και τους κατασκευαστές των μονάδων ισχύος, αποφάσισε να μειώσει το όριο ανάκτησης ενέργειας ανά γύρο για τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας, από τα 9,0 MJ (Megajoules) στα 8,0 MJ.

Αν και ακούγεται παράδοξο –το να μειώνεις δηλαδή την διαθέσιμη ενέργεια για να βοηθήσεις την ταχύτητα– η κίνηση αυτή είναι μια στρατηγική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του «energy starvation» που απειλούσε να καταστρέψει το θέαμα στην εμβληματική ιαπωνική πίστα.

Τι είναι το «Energy Starvation» και γιατί στη Suzuka είναι πρόβλημα

Στους νέους κανονισμούς του 2026, το υβριδικό σύστημα των μονοθεσίων παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Η ενέργεια που παράγει ο ηλεκτροκινητήρας είναι σχεδόν ίση με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Για να έχει όμως ο οδηγός αυτή τη δύναμη, η μπαταρία πρέπει να φορτίζει.

Η φόρτιση γίνεται κυρίως κατά το φρενάρισμα. Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα της Suzuka:

Είναι μια πίστα με εξαιρετικά γρήγορες, συνεχόμενες στροφές (όπως τα περίφημα "S").

Διαθέτει ελάχιστα σημεία πολύ δυνατού φρεναρίσματος.

Χωρίς δυνατά φρεναρίσματα, το μονοθέσιο δεν μπορεί να «μαζέψει» εύκολα την ενέργεια που χρειάζεται για να βγάλει έναν ολόκληρο γύρο στο 100% της ισχύος του.

Το αποτέλεσμα είναι η μπαταρία να «αδειάζει» πριν καν ο οδηγός φτάσει στην τελευταία στροφή, αναγκάζοντας το σύστημα να κόβει την ισχύ απότομα.

Η παγίδα του «Super Clipping»

Όταν ένα μονοθέσιο ξεμένει από ενέργεια ενώ ο οδηγός έχει το πόδι τέρμα στο γκάζι, συμβαίνει το λεγόμενο clipping. Ο ηλεκτροκινητήρας σταματά να δίνει ώθηση (για να φορτίσει την μπαταρία) και το μονοθέσιο «κρεμάει» στην ευθεία.

Στη Suzuka, οι ομάδες φοβούνταν το «super clipping». Επειδή η πίστα δεν έχει αρκετά φρένα για να φορτίσει η μπαταρία, το λογισμικό του κινητήρα θα ανάγκαζε το μονοθέσιο να κάνει «ανάκτηση ενέργειας» ακόμα και την ώρα που ο οδηγός είναι με τέρμα γκάζι. Φανταστείτε να πατάτε γκάζι και το αυτοκίνητο να φρενάρει μόνο του για να φορτίσει την μπαταρία. Αυτό θα μπορούσε να κοστίσει έως και 4 δευτερόλεπτα ανά γύρο!

Γιατί η μείωση από τα 9MJ στα 8MJ είναι η λύση

Η FIA είχε ορίσει αρχικά ότι στη Suzuka οι ομάδες θα μπορούσαν να ανακτούν έως και 9MJ ανά γύρο στις κατατακτήριες. Όμως, για να πιάσουν αυτό το νούμερο σε μια πίστα χωρίς φρένα, οι ομάδες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν το «super clipping» σε όλη τη διάρκεια του γύρου.

Μειώνοντας το όριο στα 8MJ, Χαμηλώνει ο «πήχης» και οι ομάδες δεν χρειάζεται πλέον να «κυνηγούν» αυτό το επιπλέον 1MJ ενέργειας που η πίστα δεν μπορεί να δώσει φυσικά. Έτσι, οι οδηγοί θα μπορούν να πιέζουν περισσότερο χωρίς το μονοθέσιο να μπαίνει σε λειτουργία ανάκτησης την ώρα που δεν πρέπει. Επιπλέον, η κατάσταση επιστρέφει στα χέρια του οδηγού. Οι κατατακτήριες θα κριθούν στο ποιος παίρνει καλύτερα τις στροφές τις πίστας και όχι στο ποιος έκανε την καλύτερη διαχείριση μπαταρίας μέσω λογισμικού.

An ajustement to the energy management parameters for Qualifying at the #JapaneseGP has been agreed with the unanimous support of all Power Unit Manufacturers.#FIA #F1 pic.twitter.com/holAoVOKaU — FIA (@fia) March 26, 2026

Τι λένε οι ειδικοί

Ο τεχνικός διευθυντής της McLaren, Μαρκ Τεμπλ, εξήγησε ότι η Suzuka μοιάζει πολύ με τη Μελβούρνη, όπου τα μονοθέσια «υπέφεραν» από έλλειψη ενέργειας. Αντίστοιχα, ο Πολ Γουίλιαμς από τη Williams τόνισε ότι χωρίς αυτή την αλλαγή, οι οδηγοί θα έπρεπε να κάνουν «lift and coast» (να αφήνουν το γκάζι πριν τη στροφή) ακόμα και στον απόλυτο γύρο των κατατακτηρίων, κάτι που θα κατέστρεφε το πνεύμα του αθλήματος.

Η FIA ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση είναι μέρος της «βελτιστοποίησης» των κανονισμών του 2026. Μετά την Ιαπωνία, οι τεχνικοί διευθυντές θα συναντηθούν ξανά για να βρουν μια πιο μόνιμη λύση μέχρι το GP του Μαϊάμι, ώστε η Formula 1 να παραμείνει η κορωνίδα της ταχύτητας και όχι ένας αγώνας για το ποιος θα φορτίσει καλύτερα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της FIA

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ GP ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2026

Μετά από συζητήσεις μεταξύ της FIA, των ομάδων της F1 και των Κατασκευαστών Μονάδων Ισχύος, συμφωνήθηκε μια μικρή προσαρμογή στις παραμέτρους διαχείρισης ενέργειας για τις Κατατακτήριες Δοκιμές στο GP της Ιαπωνίας, με την ομόφωνη στήριξη όλων των Κατασκευαστών Μονάδων Ισχύος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η επιδιωκόμενη ισορροπία μεταξύ της παροχής ενέργειας και της απόδοσης του οδηγού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ανάκτηση ενέργειας για τις Κατατακτήριες Δοκιμές αυτού του Σαββατοκύριακου μειώθηκε από τα 9,0 MJ στα 8,0 MJ. Αυτή η προσαρμογή αντανακλά τα σχόλια από οδηγούς και ομάδες, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της διατήρησης των Κατατακτήριων Δοκιμών ως μια πρόκληση απόδοσης.

Η FIA σημειώνει ότι οι πρώτοι αγώνες υπό τους Κανονισμούς του 2026 ήταν λειτουργικά επιτυχημένοι και αυτή η στοχευμένη βελτίωση αποτελεί μέρος της κανονικής διαδικασίας βελτιστοποίησης, καθώς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο επικυρώνεται περαιτέρω σε πραγματικές συνθήκες. Η FIA, μαζί με τις ομάδες της F1 και τους Κατασκευαστές Μονάδων Ισχύος, συνεχίζει να ενστερνίζεται τις εξελίξεις στη διαχείριση ενέργειας, με περαιτέρω συζητήσεις προγραμματισμένες για τις επόμενες εβδομάδες.