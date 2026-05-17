Σαν Σήμερα: Oι Μάνσελ και Σένα τσακώθηκαν στο Βέλγιο (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Στο σημερινό μας ταξίδι θα μάθουμε πως πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες στο Βέλγιο στον κόσμο της Formula 1 και μάλιστα σε δύο διαφορετικές πίστες. Ο τρίτος αγώνας του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ έγινε στην Ίμολα με πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Μάνσελ. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε δύο νίκες που κατέκτησε με άνεση ο Χόρχε Λορένθο στην ίδια πίστα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1981, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βελγίου για την F1 στο Ζόλντερ. Το αγωνιστικό τριήμερο είχε ήδη στιγματιστεί από ορισμένα τραγικά γεγονότα. Την Παρασκευή, ένας μηχανικός της Osella ονόματι, Τζιοβάνι Αμαντέο, έπεσε από τον τοίχο των pits και βρέθηκε απροσδόκητα στην πίστα, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τη Williams του Κάρλος Ρόιτμαν. Έφυγε από τη ζωή τρεις μέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Παραλίγο να υπάρξει και δεύτερο θύμα, αυτή τη φορά κατά την ημέρα του αγώνα, όταν ο μηχανικός της Arrows, Ντέιβ Λάκετ, είχε παραμείνει στο grid για να ξεκινήσει τον προβληματικό κινητήρα του Ρικάρντο Πατρέζε. Παρά τις έντονες χειρονομίες του Ιταλού, ο αγώνας ξεκίνησε και ο Λάκετ χτυπήθηκε από την έτερη Arrows του Σίγκφριντ Στορ. Γλίτωσε από θαύμα. Η βροχή οδήγησε σε πρόωρο τέλος του αγώνα, με τον Ρόιτμαν να εξιλεώνεται για την τραγωδία στην οποία ενεπλάκη και να σημειώνει την 12η και τελευταία του νίκη στην F1.

Σαν σήμερα το 1987, ο Αλέν Προστ επικράτησε στο GP Βελγίου, αυτή τη φορά στο θρυλικό Σπα, και ισοφάρισε τον Τζάκι Στιούαρτ στις 27 νίκες. Ο teammate του, Στέφαν Γιοχάνσον, οδήγησε τη McLaren-TAG στο 1-2. Οι κατατακτήριες δοκιμές είχαν μονοπωληθεί κατά κράτος από τον Νάιτζελ Μάνσελ, με τον αγώνα να διακόπτεται στον πρώτο γύρο εξαιτίας ενός τεράστιου ατυχήματος στην έξοδο της Eau Rouge, ανάμεσα στις Tyrrell των Τζόναθαν Πάλμερ και Φιλίπ Στρέιφ. Οι δύο οδηγοί βγήκαν αλώβητοι, με τον Γάλλο να είναι αυτός που πήρε την επανεκκίνηση στην εφεδρική DG016. Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Μάνσελ έχασε την πρωτοπορία από τον Άιρτον Σένα, με τους δύο να συγκρούονται πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Ο Σένα εγκατέλειψε, με τον Μάνσελ να σταματάει στον 17ο γύρο. Ο Βρετανός της Williams κατευθύνθηκε στο γκαράζ της Lotus και αντάλλαξε μερικές «πικάντικες» κουβέντες (κι όχι μόνο) με τον Βραζιλιάνο. Το βάθρο του αγώνα συμπλήρωσε ο Αντρέα Ντε Τσέζαρις.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ έγινε ο πρώτος οδηγός που κέρδισε τους πρώτους 5 αγώνες της σεζόν, με τη νίκη του στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου. Ο Βρετανός είχε ξεπεράσει τον Ρικάρντο Πατρέζε για πάνω από ένα δευτερόλεπτο στις κατατακτήριες δοκιμές, συνεχίζοντας τον αμείωτο ρυθμό του και στον αγώνα χωρίς να απειληθεί. Ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν καθ’ οδόν για το βάθρο, όμως έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις προστατευτικές μπαριέρες στον 21ο γύρο.

Σαν σήμερα το 2009, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Γαλλίας στο Λε Μαν, για τον τέταρτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο αγώνας ξεκίνησε σε νωπό οδόστρωμα, με τους αναβάτες να εκκινούν με ελαστικά βροχής. Ο Χόρχε Λορένθο τέθηκε επικεφαλής στον πρώτο γύρο και ύστερα εξαφανίστηκε στον ορίζοντα. Πιο πίσω, υπήρξαν μερικοί που πήραν λανθασμένα εν τέλει το ρίσκο να μπουν νωρίς στα pits για αλλαγή ελαστικών. Ένας εκ των άτυχων αυτών ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι ο οποίος τα έκανε μαντάρα. Άλλαξε μοτοσικλέτα, στη συνέχεια είχε πτώση και αναγκάστηκε να επιστρέψει στα pits για να αλλάξει στην πρώτη του M1. Όμως υπερέβη το όριο ταχύτητας στο pit-lane και δέχθηκε ποινή διέλευσης. Τερμάτισε δύο γύρους πίσω από τον νικητή, Χόρχε Λορένθο. Ο Μάρκο Μελάντρι της Kawasaki τερμάτισε δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2015, το Λε Μαν φιλοξένησε για μία ακόμη φορά το GP Γαλλίας του MotoGP. Aυτή τη φορά ήταν ο πέμπτος αγώνας της σεζόν. Οι Χόρχε Λορένθο και Βαλεντίνο Ρόσι έκαναν το 1-2 για τη Yamaha με εμφατικό τρόπο. Στην τρίτη θέση του βάθρου ήταν ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Ducati.

